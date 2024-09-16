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У російському челябінську школяр з молотком напав на однокласників, одна дівчинка у критичному стані

У російському челябінську школяр з молотком напав на однокласників, одна дівчинка у критичному стані

Київ • УНН

 • 14193 перегляди

13-річний учень корекційної школи в челябінську напав на однокласників з молотком. Одна дівчинка у критичному стані в реанімації, вчителька отримала легкі поранення, намагаючись зупинити нападника.

Школяр із молотком накинувся на однокласників у челябінську в рф. Одна з постраждалих у лікарні у критичному стані. Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє SHOT, 13-річний учень корекційної школи сьогодні вранці зміг пронести до класу молоток. Він дістав його, побіг у бік однокласників і почав хаотично завдавати ударів. Найбільше дісталося одній із дівчаток.

13-річний семикласник Рома, за даними SHOT, проломив череп молотком своїй однокласниці, 13-річній Валерії. Дівчинку госпіталізували до реанімації обласної дитячої клінічної лікарні, за її життя борються лікарі. Дівчинка, як повідомляється, у критичному стані.

Як стало відомо SHOT, нападник не вибирав цілеспрямовано жертв, увійшов до класу і нападав хаотично. Рятувати учнів кинулась учителька хімії, яка дала підлітку відсіч. У педагога, за даними SHOT, несерйозні поранення.

Як повідомляється, підліток, який напав на однокласників, спостерігався у шкільного психолога, був замкнутим та майже не спілкувався з однолітками. 

"За попередніми даними, челябінський підліток, який напав на школу, був учасником суїцидальної гри-смертельного квесту. Школяр виконував завдання, фіналом яких мало стати самогубство. Але задумане до кінця він довести не зумів. Після нападу його затримали. Роман дуже часто розмірковував про світовий порядок, нацизм, силу зброї та свободу слова", - пише SHOT.

У Франції чоловік напав на школу та вбив свою колишню вчительку13.10.23, 14:58 • 682773 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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