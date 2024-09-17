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12-річний хлопчик поранив ножем шістьох дітей у школі в Португалії

12-річний хлопчик поранив ножем шістьох дітей у школі в Португалії

Київ • УНН

 • 19427 перегляди

У школі в Азамбужі, Португалія, 12-річний хлопчик напав з ножем на шістьох дітей. Один хлопчик отримав серйозне поранення грудної клітки, п'ять дівчаток - легкі поранення рук.

12-річний хлопчик поранив ножем шістьох інших дітей у вівторок у школі в Азамбужі, неподалік Лісабона, Португалія, повідомили в поліції. Жертвами нападу стали діти віком від 11 до 14 років. Про це пише АР, передає УНН

Деталі

Один хлопчик отримав серйозне поранення грудної клітки і був доставлений до лікарні в Лісабоні, але його життю нічого не загрожує, повідомив мер Азамбужі Сільвіно Лусіу. Інші п’ятеро постраждалих, усі дівчатка, отримали легкі поранення рук.

Нападника було негайно затримано поліцією.

Прем'єр-міністр Португалії Луїс Монтенегру засудив напад і побажав швидкого одужання пораненим дітям у повідомленні на платформі соціальних мереж X. Він охарактеризував інцидент як "ізольований напад", зазначивши, що такі випадки вкрай рідкісні в Португалії.

"Це був ізольований акт і незвичайна подія в португальському суспільстві, але це має спонукати всіх, хто працює в громадських місцях, замислитися з почуттям відповідальності", — написав Монтенегру португальською.

У російському челябінську школяр з молотком напав на однокласників, одна дівчинка у критичному стані16.09.24, 10:50 • 14193 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
portuhaliiaПортугалія
lisabonЛісабон

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