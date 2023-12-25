У берегов Ливии спасены 118 утопающих
Sea-Watch 5 спасла 118 человек, в том числе 32 ребенка, из Средиземного моря в канун Рождества. Многие из них были истощены и обезвожены.
В россии возбудили дело против примадонны Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина за их высказывания о войне в Украине
Российские власти возбудили дело против Аллы Пугачевой и Максима Галкина за распространение "военных фейков" и "дискредитацию" армии; результаты расследования пока не известны.
Спикер Сейма Литвы записала поздравление с Рождеством на украинском языке
Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен выразила решительную поддержку Украине в своем рождественском и новогоднем послании.
Изменение призывного возраста с 27 до 25 лет и не только: СМИ обнародовали детали правительственного законопроекта о мобилизации
Кабинет Министров Украины предложил законопроект о пересмотре порядка мобилизации и прохождения военной службы, включая изменения призывного возраста и отпуска для восстановления после ранения. Вскоре после представления законопроект стал недоступным на сайте Верховной Рады.
Ищут "щели" в обороне: оккупанты давят и постоянно меняют тактику на Авдеевском направлении
Российские войска давят на оборону Авдеевки, ища уязвимые места, но украинские войска удерживают свои позиции.
Количество жертв землетрясения в Китае возросло до 149, двое до сих пор считаются пропавшими без вести
Землетрясение магнитудой 6,2 балла, произошедшее на северо-западе Китая 18 декабря, унесло жизни по меньшей мере 149 человек, двое пропали без вести.
В Раде зарегистрирован законопроект о мобилизации. Его подал Кабмин
Правительство Украины предложило парламенту законопроект по усилению вопросов мобилизации и военной службы, детали которого пока не известны.
ДТП в Киеве на Бориспольской трассе: осложнение движения на въезде в столицу
Авария на Бориспольской трассе под Киевом вызвала пробки на дорогах; полиция призывает быть осторожными при планировании поездок.
В Одесской области правоохранители задержали двух парней, которые снимали работу ПВО
В Одесской области двух человек задержали за то, что они записывали действия противовоздушной обороны во время тревоги, утверждая, что это была "шутка".
СМИ: российских и белорусских спортсменов по верховой езде не пустят на Олимпиаду-2024
Российские и белорусские спортсмены по конному спорту отстранены от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Международная федерация конного спорта (FEI).