У берегов Ливии спасены 118 утопающих

Частное спасательное судно "Sea-Watch 5" накануне Рождества спасло большую группу людей, потерпевших бедствие в Средиземном море, среди которых было 32 ребенка, передает УНН со ссылкой на сайт организации Sea-Watch и Spiegel.

Детали

Гражданское спасательное судно "Sea-Watch 5" спасло 118 человек, терпящих бедствие в Средиземном море. Волонтерская организация помощи сообщает, что среди группы людей находилось 32 ребенка и несовершеннолетних без сопровождения, самому младшему всего три года.

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Сначала команда взяла на борт 54 человека из переполненной резиновой лодки. Но к команде "Sea-watch 5" поступил еще один сигнал бедствия, и тогда были спасены еще 64 человека. Многие из них были истощены и обезвожены, пишет немецкое издание.

Дополнение

По данным Международной организации по миграции (МОМ), в этом году во время бегства через Средиземное море утонули 2,678 человек, а количество незарегистрированных случаев неизвестно.

"Не бывает тихих ночей, поскольку люди все еще вынуждены пытаться сбежать через море в поисках в поисках безопасности. Более 2600 человек утонули в этом году. Кто хочет положить конец гибели людей в Средиземном море и создать безопасные пути спасения", - говорит Анна Деккер, руководитель операций на борту Sea-Watch 5.

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