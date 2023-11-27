В россии вышло из берегов берингово море и затопило аэропорт

На севере камчатки из берегов вышло берингово море и затопило аэропорт. Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на российские паблики.

Детали

В олюторском районе камчатки затопило взлетные полосы аэропорта. Во время сильного дождя начал дуть сильный северо-восточный ветер. Из-за этого морская вода пошла на берег, размыв косу и затопив прибрежные районы.

В местных населенных пунктах на некоторое время исчезло электричество, замерзли дороги, а в аэропорту вода покрыла взлетно-посадочные полосы на глубину примерно 20 см. Через некоторое время некоторое время вода отступила, но аэропорт не будет работать минимум двое суток. Местных, которые там застряли, эвакуировали вертолетами.

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