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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии вышло из берегов берингово море и затопило аэропорт

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 08:55  •  17257 просмотра

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Берингово море затопило взлетно-посадочные полосы аэропорта на камчатке после сильного дождя и сильного ветра, что привело к временному закрытию аэропорта.

На севере камчатки из берегов вышло берингово море и затопило аэропорт. Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на российские паблики.

Детали

В олюторском районе камчатки затопило взлетные полосы аэропорта. Во время сильного дождя начал дуть сильный северо-восточный ветер. Из-за этого морская вода пошла на берег, размыв косу и затопив прибрежные районы.

В местных населенных пунктах на некоторое время исчезло электричество, замерзли дороги, а в аэропорту вода покрыла взлетно-посадочные полосы на глубину примерно 20 см. Через некоторое время некоторое время вода отступила, но аэропорт не будет работать минимум двое суток. Местных, которые там застряли, эвакуировали вертолетами.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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