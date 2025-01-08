111 боев на фронте: почти половина - на Покровском и Кураховском направлениях

111 боев произошло на фронте с начала текущих суток, почти половина - на Покровском и Кураховском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 8 января, пишет УНН.

Ситуация на фронте характеризуется особой активностью врага на Покровском и Кураховском направлениях. Противник применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей. Силы обороны действуют профессионально и эффективно, наносят врагу весомые потери. В общем, с начала суток произошло 111 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

В течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов вблизи границы с россией. Так, под артиллерийскими ударами оказались населенные пункты Сумской и Черниговской областей, такие как Осоевка, Пономаренки, Тимоновичи, Большая Писаревка, Гута-Студенецкая и Ходино.

Ситуация по направлениям, как указано, следующая:

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза осуществляли штурмы оборонительных рубежей украинского войска. В районе Волчанска идут бои.

На Купянском направлении противник восемь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки. Шесть вражеских атак продолжаются до сих пор.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак позиций украинцев вблизи Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов. Шесть боестолкновений завершились, еще три - продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отбиты украинскими подразделениями.

На Краматорском направлении захватчики наносили авиаудары по Васюковке, Приволью, Марковому и Никифоровке, сбросили при этом семь КАБ.

На Торецком направлении враг сосредоточил свои наступательные усилия в районах Торецка и Дилиевки, где произошло пять боестолкновений, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Котлино и Надиевка. Силы обороны сдерживают натиск, на это время отбили 21 атаку противника, пять боестолкновений - продолжаются до сих пор. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового на Кураховском направлении. По уточненной информации сегодня уже отбито 18 из 25 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времовском направлении противник десять раз шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Ореховском направлении оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми ракетами по Каменскому.

"На Курщине за сегодня украинские защитники отбили 16 вражеских атак, шесть боестолкновений продолжаются", - говорится в сводке.

На остальных направлениях, как указано, враг активных действий не проводил.

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