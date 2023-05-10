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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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11-й пакет санкций ЕС против рф быстро не ожидается - Reuters

11-й пакет санкций ЕС против рф быстро не ожидается - Reuters

Киев • УНН

 • 1078237 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Страны Европейского Союза в среду проводят первое обсуждение новых санкций в связи с войной рф против Украины, которые будут нацелены на китайские и иранские фирмы и позволят наложить экспортные ограничения в отношении третьих стран за нарушение существующих торговых санкций, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Переговоры между послами ЕС начинаются в 11 часов по киевскому времени и, по словам одного дипломата, будут "жаркими", поскольку "ястребы" расстроены тем, что план не заходит достаточно далеко, но другие опасаются нанести ущерб международным связям.

По словам нескольких дипломатов, сильно различающиеся точки зрения означают, что быстрого соглашения не ожидается.

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Во вторник глава исполнительной власти ЕС во время визита в Киев обнародовала план по санкциям.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые санкции будут направлены на прекращение обхода уже действующих торговых ограничений против рф и были разработаны "в очень тесном сотрудничестве" со странами "Группы семи" (G7).

"Если мы увидим, что товары идут из ЕС в третьи страны, а затем попадают в россию, мы можем предложить государствам-членам наложить санкции на экспорт этих товаров. Этот инструмент будет крайним средством, и его будут использовать осторожно", - сказала она.

Она добавила, что ЕС прекратит транзит через россию большей части своего экспорта, включая высокотехнологичную продукцию и детали для самолетов.

Дипломатические источники, знакомые с предложением, подготовленным Еврокомиссией, сообщили, что также включено внесение в черный список "десятков" новых компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана.

Согласно источникам, новые санкции подчеркнут, что нефтяным танкерам не разрешается разгружаться в открытом море или прибывать в порты с отключенными GPS-трекерами.

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Все 27 стран ЕС должны согласиться, чтобы новые санкции вступили в силу, что станет 11-м пакетом таких мер блока с тех пор, как россия вторглась в Украину в феврале 2022 года.

Это будет первый раз, когда блок нацелился на Китай из-за обвинений в роли Пекина в войне, против чего министерство иностранных дел Китая предостерегло ЕС.

Дипломатический источник из страны ЕС, настроенной против россии, был разочарован тем, что предложение Еврокомиссии не включало прекращение импорта российских алмазов или сотрудничества в области атомной энергетики. Этот человек сказал, что торговые потери в рамках этого предложения оцениваются в 500 миллионов евро (550 миллионов долларов) по сравнению с тем, что, по словам фон дер Ляйен, составляло 11 миллиардов евро в предыдущем пакете.

На противоположном конце дебатов дипломатический источник из страны, критикующей санкции, сказал, что предложение о нацеливании на третьи страны должно вызвать напряженную дискуссию.

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