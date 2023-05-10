11-й пакет санкцій ЄС проти рф швидко не очікується - Reuters

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Переговори між послами ЄС розпочинаються об 11 годині за київським часом і, за словами одного дипломата, будуть "спекотними", оскільки "яструби" засмучені тим, що план не заходить достатньо далеко, але інші побоюються завдати шкоди міжнародним зв'язкам.

За словами кількох дипломатів, точки зору, що сильно різняться, означають, що швидкої угоди не очікується.

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У вівторок очільниця виконавчої влади ЄС під час візиту до Києва оприлюднила план щодо санкцій.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції будуть спрямовані на припинення обходу торгових обмежень щодо рф, що вже діють, і були розроблені "у дуже тісній співпраці" з країнами "Групи семи" (G7).

"Якщо ми побачимо, що товари йдуть з ЄС до третіх країн, а потім потрапляють до росії, ми можемо запропонувати державам-членам накласти санкції на експорт цих товарів. Цей інструмент буде крайнім засобом, і його використовуватимуть обережно", - сказала вона.

Вона додала, що ЄС припинить транзит через росію більшої частини свого експорту, включно з високотехнологічною продукцією та деталями для літаків.

Дипломатичні джерела, знайомі з пропозицією, підготовленою Єврокомісією, повідомили, що також включено внесення до чорного списку "десятків" нових компаній, у тому числі з Китаю, Ірану, Казахстану та Узбекистану.

Згідно з джерелами, нові санкції підкреслять, що нафтовим танкерам не дозволяється розвантажуватися у відкритому морі або прибувати в порти з відключеними GPS-трекерами.

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Усі 27 країн ЄС мають погодитися, щоб нові санкції набули чинності, що стане 11-м пакетом таких заходів блоку з того часу, як росія вторглася до України у лютому 2022 року.

Це буде перший раз, коли блок націлився на Китай через звинувачення у ролі Пекіна у війні, проти чого міністерство закордонних справ Китаю застерегло ЄС.

Дипломатичне джерело з країни ЄС, налаштованої проти росії, було розчароване тим, що пропозиція Єврокомісії не включала припинення імпорту російських алмазів або співробітництва в галузі атомної енергетики. Ця людина сказала, що торгові втрати в межах цієї пропозиції оцінюються у 500 мільйонів євро (550 мільйонів доларів) порівняно з тим, що, за словами фон дер Ляєн, становило 11 мільярдів євро у попередньому пакеті.

На протилежному кінці дебатів дипломатичне джерело з країни, яка критикує санкції, сказало, що пропозиція про націлювання на треті країни має викликати напружену дискусію.

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