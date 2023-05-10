11-й пакет санкцій ЄС проти рф швидко не очікується - Reuters

ukru
Ексклюзив
08:30 • 10503 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 22108 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 39929 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 284888 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 383906 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 313393 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 346164 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308744 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223652 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207096 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
84 %
745 мм
Хмарно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 42384 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 42424 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 24274 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 40858 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 20273 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 39871 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 403734 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 546317 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 578769 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 575517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 5200 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 20273 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209727 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 383895 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179131 перегляди
Актуальне
11-й пакет санкцій ЄС проти рф швидко не очікується - Reuters

11-й пакет санкцій ЄС проти рф швидко не очікується - Reuters

Київ • УНН

 • 1078244 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Країни Європейського Союзу в середу проводять перше обговорення нових санкцій у зв'язку з війною рф проти України, які будуть націлені на китайські та іранські фірми і дозволять накласти експортні обмеження щодо третіх країн за порушення існуючих торгових санкцій, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Переговори між послами ЄС розпочинаються об 11 годині за київським часом і, за словами одного дипломата, будуть "спекотними", оскільки "яструби" засмучені тим, що план не заходить достатньо далеко, але інші побоюються завдати шкоди міжнародним зв'язкам.

За словами кількох дипломатів, точки зору, що сильно різняться, означають, що швидкої угоди не очікується.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єврокомісія розіслала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти рф

У вівторок очільниця виконавчої влади ЄС під час візиту до Києва оприлюднила план щодо санкцій.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції будуть спрямовані на припинення обходу торгових обмежень щодо рф, що вже діють, і були розроблені "у дуже тісній співпраці" з країнами "Групи семи" (G7).

"Якщо ми побачимо, що товари йдуть з ЄС до третіх країн, а потім потрапляють до росії, ми можемо запропонувати державам-членам накласти санкції на експорт цих товарів. Цей інструмент буде крайнім засобом, і його використовуватимуть обережно", - сказала вона.

Вона додала, що ЄС припинить транзит через росію більшої частини свого експорту, включно з високотехнологічною продукцією та деталями для літаків.

Дипломатичні джерела, знайомі з пропозицією, підготовленою Єврокомісією, повідомили, що також включено внесення до чорного списку "десятків" нових компаній, у тому числі з Китаю, Ірану, Казахстану та Узбекистану.

Згідно з джерелами, нові санкції підкреслять, що нафтовим танкерам не дозволяється розвантажуватися у відкритому морі або прибувати в порти з відключеними GPS-трекерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черговий пакет санкцій Євросоюзу проти рф: що передбачає, та чи зможуть країни ЄС погодити його з першого разу

Усі 27 країн ЄС мають погодитися, щоб нові санкції набули чинності, що стане 11-м пакетом таких заходів блоку з того часу, як росія вторглася до України у лютому 2022 року.

Це буде перший раз, коли блок націлився на Китай через звинувачення у ролі Пекіна у війні, проти чого міністерство закордонних справ Китаю застерегло ЄС.

Дипломатичне джерело з країни ЄС, налаштованої проти росії, було розчароване тим, що пропозиція Єврокомісії не включала припинення імпорту російських алмазів або співробітництва в галузі атомної енергетики. Ця людина сказала, що торгові втрати в межах цієї пропозиції оцінюються у 500 мільйонів євро (550 мільйонів доларів) порівняно з тим, що, за словами фон дер Ляєн, становило 11 мільярдів євро у попередньому пакеті.

На протилежному кінці дебатів дипломатичне джерело з країни, яка критикує санкції, сказало, що пропозиція про націлювання на треті країни має викликати напружену дискусію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розраховує, що в 11-му пакеті будуть санкції ЄС проти атомної галузі рф - Зеленський

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73