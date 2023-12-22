11 ударов по Авдеевке и смертоносная бомбардировка Торецка: последствия вражеских обстрелов Донецкой области

Российские оккупанты за прошедшие сутки 11 раз обстреляли Авдеевку, попали по относительно удаленной от фронта Мирноградской громаде, сбросили 4 авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Об этом сообщил в пятницу и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Детали

По словам Мороза, ситуация на утро 22 декабря в области такова:

Накануне вечером россияне обстреляли относительно удаленную от фронта Мирноградскую громаду - повредили около 20 домов в Ровном.

На Донецком направлении 11 раз обстреляна Авдеевка - ранены 2 человека. Под огнем Орловка и Бердичи Очеретинской громады. Кураховская громада обстреляна 8 раз: в зоне поражения Курахово и Острое.

На Горловском направлении россияне сбросили 4 авиабомбы на Торецк - 3 человека погибли, 6 ранены. В Часовоярской громаде повреждены 1 многоэтажка, 2 частных дома, 1 промышленное здание и 3 хозяйственные постройки.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской громады.

Напомним

В Донецкой области за минувшие сутки от ударов российских оккупантов погибли три жителя Торецка. Еще девять человек получили ранения.