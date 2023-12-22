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11 ударов по Авдеевке и смертоносная бомбардировка Торецка: последствия вражеских обстрелов Донецкой области

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 08:39  •  4903 просмотра

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По словам Игоря Мороза, российские войска 11 раз обстреляли Авдеевку, атаковали Мирноградскую громаду и сбросили бомбы на Торецк, в результате чего погибли 3 человека

Российские оккупанты за прошедшие сутки 11 раз обстреляли Авдеевку, попали по относительно удаленной от фронта Мирноградской громаде, сбросили 4 авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Об этом сообщил в пятницу и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Детали

По словам Мороза, ситуация на утро 22 декабря в области такова:

Накануне вечером россияне обстреляли относительно удаленную от фронта Мирноградскую громаду - повредили около 20 домов в Ровном.

На Донецком направлении 11 раз обстреляна Авдеевка - ранены 2 человека. Под огнем Орловка и Бердичи Очеретинской громады. Кураховская громада обстреляна 8 раз: в зоне поражения Курахово и Острое.

На Горловском направлении россияне сбросили 4 авиабомбы на Торецк - 3 человека погибли, 6 ранены. В Часовоярской громаде повреждены 1 многоэтажка, 2 частных дома, 1 промышленное здание и 3 хозяйственные постройки.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской громады.

Напомним

В Донецкой области за минувшие сутки от ударов российских оккупантов погибли три жителя Торецка. Еще девять человек получили ранения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
11 ударів по Авдіївці та смертоносне бомбардування Торецька: наслідки ворожих обстрілів Донеччини
11 strikes on Avdiivka and deadly bombardment of Toretsk: consequences of enemy shelling in Donetsk region
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11 ударов по Авдеевке и смертоносная бомбардировка Торецка: последствия вражеских обстрелов Донецкой области

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