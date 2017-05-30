11 правоохранителей пострадали во время столкновений во Львовском облсовете

"Сегодня, 30 мая, во время столкновений во Львовском областном совете охрану общественного порядка обеспечивали около ста правоохранителей. Сейчас 11 сотрудников полиции обратились за медицинской помощью, из них 9 - это сотрудники управления патрульной полиции города Львова, 2-ое других - сотрудники Галицкого отдела полиции. Сейчас их осматривают врачи", - говорится в сообщении.

В здании проводятся первоочередные следственные действия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от 3-х до 7-ми лет лишения свободы.

Вход в здание временно ограничен, правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНН 30 мая, во время захвата Львовского облсовета пострадали несколько человек.