11 правоохоронців постраждали під час сутичок у Львівській облраді
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Під час сутичок у Львівській обласній раді охорону публічного порядку забезпечувало близько ста правоохоронців. Наразі 11 працівників поліції звернулися за медичною допомогою. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
"Сьогодні, 30 травня, під час сутичок у Львівській обласній раді охорону публічного порядку забезпечувало близько ста правоохоронців. Наразі 11 працівників поліції звернулися за медичною допомогою, з них 9 – це працівники управління патрульної поліції міста Львова, 2-оє інших – працівники Галицького відділу поліції. Зараз їх оглядають лікарі", - йдеться у повідомленні.
У будівлі проводяться першочергові слідчі дії.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від 3-ьох до 7-ми років позбавлення волі.
Вхід у будівлю тимчасово обмежений, правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.
Як повідомляв УНН 30 травня, під час захоплення Львівської облради постраждали кілька людей.