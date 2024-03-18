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10,5 тысяч долларов за решение по делу о смертельном ДТП: будут судить Кропивницкого судью
Судью Кропивницкого апелляционного суда и его сообщника обвинили в вымогательстве и получении взятки в размере 10 500 долларов США за вынесение мягкого приговора по делу о смертельном ДТП.
950 человек пострадали от взрывных устройств с начала полномасштабного российского вторжения в Украину
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину от взрывных устройств пострадали 950 человек, зафиксировано 647 инцидентов, связанных со взрывными устройствами, в результате которых 289 человек погибли и 661 получили ранения среди гражданского населения.
"Это фейк": посольство Британии опровергло информацию о смерти короля Чарльза III
Посольство Великобритании в Украине официально опровергло распространенную в социальных сетях фейковую новость о якобы смерти короля Чарльза III.
В Хмельницкой области акушер-гинекологу сообщили о подозрении из-за смерти младенца
В Хмельницкой области сообщено о подозрении врачу-акушеру-гинекологу за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее смерть новорожденного ребенка.
В Полтаве пьяный мужчина открыл огонь из автомата
Пьяный 28-летний мужчина устроил стрельбу из автомата в Полтаве, но никто не пострадал; полиция изъяла из его квартиры боеприпасы и оружие и открыла уголовное производство.
Как противотанкисты останавливают бронированные атаки оккупантов: в ДШВ показали фото
Украинское противотанковое ракетное подразделение своими точными ударами уничтожает колонны вражеской техники, меняя ситуацию на поле боя.
Украинские бадминтонисты завоевали серебро на международном турнире в Нидерландах
Украинские бадминтонисты Алексей Титов и Евгения Кантемир завоевали серебряную медаль в смешанном парном разряде на FZ FORZA Dutch International 2024.
"Хостел" для уклонистов: возле границы в доме пряталось 12 мужчин
12 мужчин скрывались в заброшенном здании возле реки Днестр, планируя нелегально пересечь границу в соседнюю страну на лодке.
россияне атаковали Конотоп и Сумской район, есть повреждения объектов коммунальной сферы - ОВА
18 марта враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Конотопе и Сумском районе, повредив объекты коммунальной сферы в Конотопе, сообщений о жертвах не поступало.
Масштабная воздушная тревога в Украине: зафиксирован взлет российского МиГ-31К
По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за того, что российский истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома "Саваслейка", создавая потенциальную ракетную угрозу.