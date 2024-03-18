10,5 тысяч долларов за решение по делу о смертельном ДТП: будут судить Кропивницкого судью

Прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении судьи Кропивницкого апелляционного суда, которого вместе с другим лицом уличили в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды за принятие смягчающего приговора в отношении виновника смертельного ДТП. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

Детали

В рамках досудебного расследования установлено, что судья при пособничестве другого лица выразил просьбу предоставить неправомерную выгоду в размере 10,5 тыс. долл. США за назначение по результатам апелляционного рассмотрения дела лицу, которое вызвало ДТП со смертельным исходом, наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Несмотря на то, что коллегия судей Кропивницкого апелляционного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменений и назначила виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы, большую часть средств лица вернули. Во время проведения следственных действий, правоохранители по месту жительства посредника обнаружили часть незаконно полученных денежных средств в сумме 450 долл. США, - говорится в сообщении.

Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Его сообщника - по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение в отношении бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева за аренду квартиры за 1000 гривен в месяц, оштрафовал его на 2550 гривен и конфисковал подарок стоимостью 906 600 гривен.