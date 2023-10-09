10 октября: Всемирный день бездомных, день каши.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня, 10 октября, Всемирный день бездомных. Событие было основано в 2010 году, пишет УНН.
По оценкам специалистов, в мире сейчас насчитывается более 100 миллионов бездомных, и эта цифра постоянно растет.
Цель сегодняшнего события — привлечь внимание общественности к проблемам лиц, которые в силу различных социально-бытовых причин оказались без крова.
Лучший способ присоединиться к ей — передать помощь организациям, занимающимся бездомными.
Еще 10 октября — это день каши. Впервые он был отмечен в 2009 году в Великобритании в честь овсянки. Событие довольно быстро стало популярным во многих странах.
В в этот день проводятся различные мероприятия, во время которых собирают средства для помощи странам, население которых страдает от голода.
С 2020 года 10 октября отмечают День инклюзивности.
Мероприятия, проводимые в этот день, направлены на цель подчеркнуть единство разных людей, каждый из которых должен чувствовать, что его ценят, уважают и вовлекают в жизнь общества.
Защитники животных и все неравнодушные сегодня отмечают Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных.
По статистике, 25% животных погибают на месте после столкновения с транспортным средством. Но у 75% есть шансы на выживание при условии, что им как можно скорее будет оказана необходимая помощь.
Потенциальный уровень смертности от несчастных случаев составляет около 70 миллионов животных в год .
Цель сегодняшнего мероприятия — повысить ответственность водителей, которые часто оставляют травмированных животных посреди дороги, даже не пытаясь оказать им помощь.
В Украине с 2002 года 10 октября отмечают День работников стандартизации и метрологии.
Именно в октябре 1901 года в Харькове была открыта первая на территории современной Украины палата, где проводили выверку и клеймение торговых весов и мер.
Еще сегодня можно отметить Международный день режиссуры, Всемирный день пиклбола, День “объятия барабанщика”.
По церковному календарю 10 октября День памяти мучеников Евлампия и Евлампии.
Брат с сестрой жили в 4-м веке в городе Никодима. Когда усилились гонения на христиан Евлампия схватили, и начали пытать, чтобы он отрекся от Господа. Когда Евлампия узнала о страданиях брата, то тоже прибежала в суд.
По преданию брат с сестрой мужественно выдержали все пытки. Евлампию отрубили голову, а Евлампия сразу же после этого умерла от горя.
Именины сегодня празднуют Евлампий, Виктор, Герман, Михаил, Петр, Федор, Евлампия, Акилина, Феврония.