10 октября: Всемирный день бездомных, день каши.

По оценкам специалистов, в мире сейчас насчитывается более 100 миллионов бездомных, и эта цифра постоянно растет.

Цель сегодняшнего события — привлечь внимание общественности к проблемам лиц, которые в силу различных социально-бытовых причин оказались без крова.

Лучший способ присоединиться к ей — передать помощь организациям, занимающимся бездомными.

Еще 10 октября — это день каши. Впервые он был отмечен в 2009 году в Великобритании в честь овсянки. Событие довольно быстро стало популярным во многих странах.

В в этот день проводятся различные мероприятия, во время которых собирают средства для помощи странам, население которых страдает от голода.

С 2020 года 10 октября отмечают День инклюзивности.

Мероприятия, проводимые в этот день, направлены на цель подчеркнуть единство разных людей, каждый из которых должен чувствовать, что его ценят, уважают и вовлекают в жизнь общества.

Защитники животных и все неравнодушные сегодня отмечают Всемирный день осведомленности о дорожно-транспортных происшествиях с участием животных.

По статистике, 25% животных погибают на месте после столкновения с транспортным средством. Но у 75% есть шансы на выживание при условии, что им как можно скорее будет оказана необходимая помощь.

Потенциальный уровень смертности от несчастных случаев составляет около 70 миллионов животных в год .

Цель сегодняшнего мероприятия — повысить ответственность водителей, которые часто оставляют травмированных животных посреди дороги, даже не пытаясь оказать им помощь.

В Украине с 2002 года 10 октября отмечают День работников стандартизации и метрологии.

Именно в октябре 1901 года в Харькове была открыта первая на территории современной Украины палата, где проводили выверку и клеймение торговых весов и мер.

Еще сегодня можно отметить Международный день режиссуры, Всемирный день пиклбола, День “объятия барабанщика”.

По церковному календарю 10 октября День памяти мучеников Евлампия и Евлампии.

Брат с сестрой жили в 4-м веке в городе Никодима. Когда усилились гонения на христиан Евлампия схватили, и начали пытать, чтобы он отрекся от Господа. Когда Евлампия узнала о страданиях брата, то тоже прибежала в суд.

По преданию брат с сестрой мужественно выдержали все пытки. Евлампию отрубили голову, а Евлампия сразу же после этого умерла от горя.

Именины сегодня празднуют Евлампий, Виктор, Герман, Михаил, Петр, Федор, Евлампия, Акилина, Феврония.