10 жовтня: Всесвітній день безхатьків, День каші

За оцінками спеціалістів, у світі нині нараховується більше 100 мільйонів безхатьків, і ця цифра постійно зростає.

Мета сьогоднішньої події — привернути увагу громадськості до проблем осіб, які в силу різних соціально-побутових причин опинились без даху над головою.

Найкращий спосіб долучитися до неї — передати допомогу організаціям, які опікуються безхатьками.

Ще 10 жовтня — це День каші. Вперше його відзначили в 2009 році у Великій Британії на честь вівсянки. Подія досить швидко стала популярною у багатьох країнах.

У цей день проводяться різноманітні заходи, під час яких збирають кошти для допомоги країнам, населення яких страждає від голоду.

З 2020 року 10 жовтня відзначають День інклюзивності.

Заходи, які проводяться у цей день, мають на меті підкреслити єдність різних людей, кожен з яких повинен відчувати, що його цінують, поважають і залучають до життя суспільства.

Захисники тварин та усі небайдужі сьогодні відзначають Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин.

За статистикою, 25% тварин гинуть на місці після зіткнення з транспортним засобом. Але у 75% є шанси на виживання за умови, що їм якнайшвидше буде надана необхідна допомога.

Потенційний рівень смертності від ДТП складає близько 70 мільйонів тварин на рік.

Мета сьогоднішньої події — підвищити відповідальність водіїв, які часто залишають травмованих тварин посеред дороги, навіть не намагаючись надати їм допомогу.

В Україні з 2002 року 10 жовтня відзначають День працівників стандартизації та метрології.

Саме у жовтні 1901 року у Харкові була відкрита перша на території сучасної України палата, де проводили вивірку та таврування торговельних ваг та мір.

Ще сьогодні можна відзначити Міжнародний день режисури, всесвітній день піклболу, День “обійми барабанщика”.

За церковним календарем 10 жовтня День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії.

Брат з сестрою жили у 4-му столітті у місті Никодима. Коли посилилися гоніння на християн Євлампія схопили, і почали катувати аби він зрікся Господа. Коли Євлампія дізналася про страждання брата, то теж прибігла до суду.

За переказом брат з сестрою мужньо витримали усі тортури. Евлампію відрубали голову, а Євлампія одразу ж після цього померла від горя.

Іменини сьогодні святкують Євлампій, Віктор, Герман, Михайло, Петро, Федір, Євлампія, Акіліна, Февронія.