10 тыс. долларов за лодку для переправы: правоохранители разоблачили новые схемы незаконного выезда за границу
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили четырех человек, которые организовывали схемы уклонения от мобилизации. Злоумышленники предлагали переправку лодкой, фиктивное трудоустройство и ускоренное получение инвалидности.
Четверо мужчин организовывали схемы уклонения от мобилизации и выезда за границу. 20 ноября правоохранители задержали организаторов. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора, передает УНН.
Детали
В Киеве один из подозреваемых предлагал переправку через границу в Винницкой области на лодке, обещая осуществить это за 10 тысяч долларов. Другой мужчина за такую же сумму организовывал фиктивное трудоустройство для получения бронирования от мобилизации, а за дополнительные деньги – выезд за границу по служебной командировке. Он даже обещал вернуть часть суммы в случае возвращения из командировки. Правоохранители разоблачили передачу 10 тысяч долларов за переправку и 48 тысяч за бронирование двух человек во время спецоперации в киевском ресторане.
В Запорожье мужчина за 18 тысяч долларов обещал организовать эффективное лечение для тех, кто хотел уклониться от мобилизации.
В Прикарпатье 66-летний мужчина за 3 тысячи долларов помогал ускорить процесс получения инвалидности для военнообязанного.
Всем задержанным предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через границу, злоупотреблении влиянием и получении взятки (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
Продолжается расследование в отношении других лиц, которые могут быть причастны к этим преступлениям.
Напомним
В разных регионах Украины задержаны должностные лица медкомиссий и больниц, которые помогали избежать призыва по фиктивным медвысновкам. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
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