10 тыс. долларов за лодку для переправы: правоохранители разоблачили новые схемы незаконного выезда за границу

ukenru
Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
10:47 • 64619 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
10:02 • 66605 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
08:16 • 112680 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
 • 140663 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 123360 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 134312 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 137525 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
 • 126843 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 124925 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 124015 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве активизировалась противовоздушная оборона

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона

 • 103697 просмотра
Террористическая страна перебрасывает старые САУ "Мста-С" на юг из-за дефицита техники

Террористическая страна перебрасывает старые САУ "Мста-С" на юг из-за дефицита техники

 • 103402 просмотра
В Черном море обнаружено 6 вражеских кораблей с «Калибрами»: сколько ракет под угрозой

В Черном море обнаружено 6 вражеских кораблей с «Калибрами»: сколько ракет под угрозой

 • 110041 просмотра
Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

07:45 • 96904 просмотра
Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части

Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части

08:11 • 75182 просмотра
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

11:21 • 37894 просмотра
публикации
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

11:50 • 28394 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

10:47 • 64633 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

08:16 • 112683 просмотра
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

 • 140667 просмотра
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 152634 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

Флоренс Пью заморозила свои яйца: вот причина

11:05 • 16058 просмотра
Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

Словарь Cambridge Dictionary объявил слово года

08:59 • 40751 просмотра
Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части

Режиссер «Wicked: Чародейка» объяснил цель разделения мюзикла на 2 части

08:11 • 75182 просмотра
Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

07:45 • 96904 просмотра
Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

 • 93914 просмотра
Актуальное
10 тыс. долларов за лодку для переправы: правоохранители разоблачили новые схемы незаконного выезда за границу

10 тыс. долларов за лодку для переправы: правоохранители разоблачили новые схемы незаконного выезда за границу

Киев  •  УНН

 • 1706 просмотра

Read in English

Правоохранители разоблачили четырех человек, которые организовывали схемы уклонения от мобилизации. Злоумышленники предлагали переправку лодкой, фиктивное трудоустройство и ускоренное получение инвалидности.

Четверо мужчин организовывали схемы уклонения от мобилизации и выезда за границу. 20 ноября правоохранители задержали организаторов. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В Киеве один из подозреваемых предлагал переправку через границу в Винницкой области на лодке, обещая осуществить это за 10 тысяч долларов. Другой мужчина за такую же сумму организовывал фиктивное трудоустройство для получения бронирования от мобилизации, а за дополнительные деньги – выезд за границу по служебной командировке. Он даже обещал вернуть часть суммы в случае возвращения из командировки. Правоохранители разоблачили передачу 10 тысяч долларов за переправку и 48 тысяч за бронирование двух человек во время спецоперации в киевском ресторане.

В Запорожье мужчина за 18 тысяч долларов обещал организовать эффективное лечение для тех, кто хотел уклониться от мобилизации.

В Прикарпатье 66-летний мужчина за 3 тысячи долларов помогал ускорить процесс получения инвалидности для военнообязанного.

Всем задержанным предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через границу, злоупотреблении влиянием и получении взятки (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Продолжается расследование в отношении других лиц, которые могут быть причастны к этим преступлениям.

Напомним

В разных регионах Украины задержаны должностные лица медкомиссий и больниц, которые помогали избежать призыва по фиктивным медвысновкам. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Пограничники вытащили из Тисы пятерых уклонистов, которые переплывали реку в двухместной лодке10 нояб. 2024, 03:59 • 57445 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
karpatskie-goriКарпатские горы
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
kievКиев