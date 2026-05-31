10 курсантов получили береты ССО и прошли посвящение по новой военной традиции
Киев • УНН
Десять выпускников военных вузов прошли торжественное посвящение в ряды ССО и получили стальные береты. Курсантам также вручили первое издание Этоса.
Десять лучших выпускников высших военных учебных заведений, которые после завершения обучения будут служить в подразделениях Сил специальных операций ВСУ, прошли торжественное посвящение и получили стальные береты ССО. Об этом сообщили в Силах специальных операций, пишет УНН.
Детали
Церемония объединила военные традиции, историческое наследие и современные ценности украинского войска. Кульминацией мероприятия стал символический круг вокруг камня, образованный девятью курсантами. Десятый участник возложил меч ССО на "меч Святослава", образовав римскую цифру X в честь десятилетия Сил специальных операций Украины.
Как когда-то меч отца Святослава Храброго проложил путь кресту сына Владимира Великого, заложив основы нашей государственности, так и вы своим оружием проложите путь к победе Украины в борьбе с извечным врагом
Курсантам вручили Этос Сил специальных операций
В ССО отметили, что за десять лет существования род войск сформировал собственную систему традиций, символов и ценностей, которые дополняют боевой опыт и профессиональную подготовку военнослужащих.
В завершение церемонии курсанты получили первое издание Этоса Сил специальных операций – сборник принципов и моральных ориентиров для будущих офицеров.
Сегодня вы сделали первый шаг для того, чтобы стать настоящим воином. Воин – это не только о силе и умении. Он помнит прошлое и придерживается традиций. Воина также определяют добродетели, которые формируют его боевой дух
ССО тайно поразили российский корабль в Каспийском море, но это был не носитель «Калибров»28.05.26, 05:15 • 18706 просмотров