1 августа: Международный день грудного вскармливания, Всемирный день борьбы с раком легких, Медовый Спас

Сегодня, первого августа, во многих странах проходят мероприятия по случаю Международного дня грудного вскармливания и лактации, пишет УНН.

Событие возникло по инициативе Всемирного альянса поддержки грудного вскармливания, и впервые было отмечено в 1992 году.

После появления технологии производства сухого молока постепенно все большую популярность приобрели смеси детского питания. Зато все меньше мам отдавали предпочтение грудному вскармливанию младенцев.

Чтобы популяризировать грудное вскармливание и доказать его преимущества перед смесями в 1990 году ЮНИСЕФ приняла Декларацию о защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания.

С тех пор, 1 августа начинается Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания, к которой ежегодно присоединяются люди из более чем 150 стран мира. В эту неделю проводятся различные мероприятия, направленные на популяризацию кормления младенцев.

Сегодняшнее событие в противовес Международному дню грудного вскармливания -Международный день «Чайлдфри».

Основу движения «Чайлдфри» составляют женщины, которые сознательно не хотят иметь детей. Они считают, что беременность и роды могут негативно влиять на здоровье женщин. Воспитание детей мешает их карьерному росту, возможности вести свою полноценную жизнь.

Активисты движения апеллируют также к страху передачи детям наследственных болезней и перенаселенности планеты. Также они убеждают, что не пропагандируют свой стиль жизни, но хотят, чтобы к их выбору относились с уважением

Первого августа стартует Международная неделя собак-поводырей.

Упоминания о собаках, которые сопровождали незрячих людей, есть в произведениях и хрониках еще до нашей эры. Первые школы по профессиональному обучению собак-поводырей появились после Первой мировой войны в Германии. Тогда возникла необходимость сопровождать большое количество ветеранов, потерявших зрение во время боевых действий.

Также сегодня можно присоединиться к Универсальному дню рождения бездомных животных.

Событие было основано в 1992 году с целью привлечения внимания к проблемам животных, которые оказались на улице из-за безответственности, невежества или жестокости людей.

В этом году именно на первое августа приходится День экологического долга.

Событие возникло по инициативе Глобальной сети экологического следа, и впервые было отмечено в 1987 году.

Согласно исследованиям представителей сети, в 1961 году человечество использовало лишь 30% ресурсов, которые Земля способна воспроизвести за год. А уже в 1971 году человечество использовало более 100% таких ресурсов, и с какого-то момента, как отмечают исследователи, начало жить в долг.

Соответственно, День экологического долга не имеет постоянной даты. Представители Глобальной сети экологического следа высчитывают его на основе специального календаря экодолга, который демонстрирует, как быстро каждая страна использует природные богатства Земли. День, когда показатель использованных ресурсов достигает 100% и становится Днем экологического долга, ведь со следующего дня человечество оказывается в долгу перед Землей.

Еще первого августа во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с раком легких.

Рак легких является одной из самых коварных болезней, ведь на ранних стадиях его основные симптомы довольно часто не проявляются. Около 70% процентов пациентов узнают о своем диагнозе на III-IV стадии, когда большинство методов лечения уже малоэффективны.

По статистике, в мире рак легких занимает первое место среди причин смертности от онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, ежегодно от рака легких умирает около двух миллионов человек.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня Медовый Спас и начало Успенского поста, который завершится накануне праздника Успения пресвятой Богородицы.

По христианской традиции сегодняшний день связан с вынесением честных древ животворящего Креста Господня. В ѴІІІ-ІХ веках именно в середине августа в Константинополе начали усиливаться эпидемии, которые уносили жизни многих людей.

Как-то священники взяли остатки Креста, на котором был распят Иисус, и обошли с ними весь город, а затем освятили водоемы. И произошло чудо - после купания в освященной воде люди начали выздоравливать.

У пасечников именно в середине августа начинался сбор меда. Первый мед обязательно надо было освятить в церкви.

Также первое августа - это день памяти семи мучеников Маккавеев - Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, а также их матери Соломии и учителя их Елеазара.

По преданию, во II веке до нашей эры тогдашний правитель Иудеи решил возродить язычество. Елеазар, Соломия и ее сыновья решительно выступили против этого. За это их жестко убили. Сыновей казнили на глазах у матери.

Именины первого августа празднуют Макар, Тимофей, Антон, Федор, София.