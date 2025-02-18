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"Зимова єПідтримка" найчастіше йде на комуналку: в Мінекономіки назвали інші популярні категорії витрат

"Зимова єПідтримка" найчастіше йде на комуналку: в Мінекономіки назвали інші популярні категорії витрат

Київ • УНН

 • 33852 перегляди

З 9,6 млрд грн держдопомоги за програмами "єПідтримка" та "Нацкешбек" українці витратили 6,7 млрд грн. 56% коштів пішло на оплату комунальних послуг, решта - на зв'язок, харчування та інші послуги.

Українці активно витрачають кошти державної програми "Зимова єПідтримка". Найбільше, а саме 56%, виплат йде на оплату комунальних послуг. Про це інформує прес-центр Міністерства економіки України, передає УНН.

Деталі

В понеділок, 17 лютого в Мінекономіки України повідомили, що витрати на комунальні послуги, які українці сплатили коштом держпрограм, склали 3,8 мільярда гривень. 

56% отриманих коштів люди спрямували на оплату комунальних послуг. Водночас частина коштів пішла на мобільний зв’язок, українські ліки та книжки, транспортні та інші послуги — це не лише забезпечення базових потреб, а й підтримка українського бізнесу. Ці гроші залишаються в економіці, сприяють створенню робочих місць та наповнюють бюджет через податки, які йдуть на фінансування наших Сил оборони

- зазначила Юлія Свириденко, Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України.

У топ-трійку увійшли також витрати на мобільний зв'язок та інтернет - 1,4 млрд гривень та заклади харчування - 386 мільйонів гривень. Водночас на благодійність українці спрямували 177 мільйонів гривень держдопомоги.

До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:

  • Комунальні послуги — 3,8 млрд грн (56% від усіх витрат)
    • Телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок — 1,4 млрд грн  
      • Заклади харчування — 386 млн грн 
        • Ліки — 189 млн грн 
          • Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 187 млн грн 
            • Благодійність — 177 млн грн 
              • Книжки та інша друкована продукція — 147 млн грн 
                • Залізничні пасажирські перевезення та громадський транспорт — 90 млн грн 
                  • Кінотеатри — 47 млн грн 
                    • Поштові послуги — 42 млн грн 
                      • Кабельне, супутникове та інше платне телебачення й радіопослуги — 29 млн грн 

                        Загалом від 25 жовтня до 1 лютого українці витратили 6,7 млрд грн із 9,6 млрд, виділених за програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек".

                        Станом на 17 лютого загальна кількість поданих заявок на виплату 1000 грн через "Дію" та банки-партнери сягнула 12 мільйонів, із них майже 3 мільйони - заявки на виплати для дітей.

                        У відомстві нагадали, що подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до кінця лютого через застосунок Дія, відділення банків-партнерів та Укрпошту.

                        Витратити кошти можна до кінця 2025 року. Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території.

                        Нагадаємо

                        Кабмін додатково виділив 393,77 млн грн на програми "Національний кешбек" і "Зимова єПідтримка". Кошти перерозподілені за рахунок зменшення видатків на індустріальні парки та розмінування.

                        Уряд виділив додаткові 5 млрд грн для виплат "зимової тисячі"13.01.25, 10:42 • 28904 перегляди

                        Віта Зеленецька

                        Віта Зеленецька

                        Економіка
                        yuliia-svyrydenkoЮлія Свириденко
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