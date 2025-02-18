"Зимняя еПоддержка" чаще всего идет на коммуналку: в Минэкономики назвали другие популярные категории расходов
Киев • УНН
Из 9,6 млрд грн госпомощи по программам "еПоддержка" и "Нацкешбек" украинцы потратили 6,7 млрд грн. 56% средств ушло на оплату коммунальных услуг, остальные - на связь, питание и другие услуги.
Украинцы активно тратят средства государственной программы "Зимняя еПоддержка". Больше всего, а именно 56%, выплат идет на оплату коммунальных услуг. Об этом информирует пресс-центр Министерства экономики Украины, передает УНН.
Детали
В понедельник, 17 февраля в Минэкономики Украины сообщили, что расходы на коммунальные услуги, которые украинцы оплатили за счет госпрограмм, составили 3,8 миллиарда гривен.
56% полученных средств люди направили на оплату коммунальных услуг. В то же время часть средств пошла на мобильную связь, украинские лекарства и книги, транспортные и другие услуги - это не только обеспечение базовых потребностей, но и поддержка украинского бизнеса. Эти деньги остаются в экономике, способствуют созданию рабочих мест и наполняют бюджет через налоги, которые идут на финансирование наших Сил обороны
В топ-тройку вошли также расходы на мобильную связь и интернет - 1,4 млрд гривен и заведения питания - 386 миллионов гривен. В то же время на благотворительность украинцы направили 177 миллионов гривен госпомощи.
В самые популярные категории расходов украинцев вошли:
- Коммунальные услуги - 3,8 млрд грн (56% от всех расходов)
- Телекоммуникации, в частности мобильная связь - 1,4 млрд грн
- Заведения питания - 386 млн грн
- Лекарства - 189 млн грн
- Компьютерные сети и информационные услуги - 187 млн грн
- Благотворительность - 177 млн грн
- Книги и другая печатная продукция - 147 млн грн
- Железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт - 90 млн грн
- Кинотеатры - 47 млн грн
- Почтовые услуги - 42 млн грн
- Кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги - 29 млн грн
Всего с 25 октября по 1 февраля украинцы потратили 6,7 млрд грн из 9,6 млрд, выделенных по программам "Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбек".
По состоянию на 17 февраля общее количество поданных заявок на выплату 1000 грн через "Дію" и банки-партнеры достигло 12 миллионов, из них почти 3 миллиона - заявки на выплаты для детей.
В ведомстве напомнили, что подать заявку на "Зимнюю еПоддержку" можно до конца февраля через приложение Дія, отделения банков-партнеров и Укрпочту.
Потратить средства можно до конца 2025 года. Программа доступна для всех граждан на подконтрольной Украине территории.
Напомним
Кабмин дополнительно выделил 393,77 млн грн на программы "Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка". Средства перераспределены за счет уменьшения расходов на индустриальные парки и разминирование.
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