"Зимняя еПоддержка" чаще всего идет на коммуналку: в Минэкономики назвали другие популярные категории расходов

Украинцы активно тратят средства государственной программы "Зимняя еПоддержка". Больше всего, а именно 56%, выплат идет на оплату коммунальных услуг. Об этом информирует пресс-центр Министерства экономики Украины, передает УНН.

Детали

В понедельник, 17 февраля в Минэкономики Украины сообщили, что расходы на коммунальные услуги, которые украинцы оплатили за счет госпрограмм, составили 3,8 миллиарда гривен.

56% полученных средств люди направили на оплату коммунальных услуг. В то же время часть средств пошла на мобильную связь, украинские лекарства и книги, транспортные и другие услуги - это не только обеспечение базовых потребностей, но и поддержка украинского бизнеса. Эти деньги остаются в экономике, способствуют созданию рабочих мест и наполняют бюджет через налоги, которые идут на финансирование наших Сил обороны - отметила Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины.

В топ-тройку вошли также расходы на мобильную связь и интернет - 1,4 млрд гривен и заведения питания - 386 миллионов гривен. В то же время на благотворительность украинцы направили 177 миллионов гривен госпомощи.

В самые популярные категории расходов украинцев вошли:

Коммунальные услуги - 3,8 млрд грн (56% от всех расходов)

Телекоммуникации, в частности мобильная связь - 1,4 млрд грн

Заведения питания - 386 млн грн

Лекарства - 189 млн грн

Компьютерные сети и информационные услуги - 187 млн грн

Благотворительность - 177 млн грн

Книги и другая печатная продукция - 147 млн грн

Железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт - 90 млн грн

Кинотеатры - 47 млн грн

Почтовые услуги - 42 млн грн

Кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги - 29 млн грн

Всего с 25 октября по 1 февраля украинцы потратили 6,7 млрд грн из 9,6 млрд, выделенных по программам "Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбек".

По состоянию на 17 февраля общее количество поданных заявок на выплату 1000 грн через "Дію" и банки-партнеры достигло 12 миллионов, из них почти 3 миллиона - заявки на выплаты для детей.

В ведомстве напомнили, что подать заявку на "Зимнюю еПоддержку" можно до конца февраля через приложение Дія, отделения банков-партнеров и Укрпочту.

Потратить средства можно до конца 2025 года. Программа доступна для всех граждан на подконтрольной Украине территории.

Напомним

Кабмин дополнительно выделил 393,77 млн грн на программы "Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка". Средства перераспределены за счет уменьшения расходов на индустриальные парки и разминирование.

Правительство выделило дополнительные 5 млрд грн для выплат "зимней тысячи"