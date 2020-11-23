З'явився текст законопроекту Кабміну про пільги для імпорту товарів легкої промисловості
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики отримав текст урядового законопроекту щодо однакових ставок ввізного мита на товари легкої промисловості. Передбачається однакове оподаткування на товари однієї товарної групи. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку законопроекту на сайті ВР.
Проведений Держмитслужбою аналіз заходів митно-тарифного регулювання та ставок ввізного мита свідчить про те, що на сьогодні на товари легкої промисловості (пряжа, нитки, тканини) існує різне оподаткування, хоча вони знаходяться в одній товарній групі. До прикладу, нитки шовкові, не розфасовані для роздрібної торгівлі товарної позиції 5004 УКТ ЗЕД, оподатковуються за cтавкою мита 2%, інша нитка – 1%.
Зазначається, що у комбінованій номенклатурі ЄС застосовується підхід щодо встановлення однакового рівня пільгових ставок ввізного мита у межах товарних позицій.
Так, законопроектом №4410 пропонується встановити:
▪️ пільгові ставки ввізного мита у розмірі 0% на сировину, що не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки 50 – 53 групи УКТ ЗЕД);
▪️ пільгові ставки ввізного мита у розмірі від 1 до 8% на готову продукцію – тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати;
▪️ підвищити повні ставки ввізного мита до 10% на товари легкої промисловості за тими товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД, де такі ставки менші 10%.
За інформацією уряду, відповідно до розрахунків, проведених на базі даних митної статистики з урахуванням фактичних обсягів імпорту, у першому півріччі 2020 року, перегляд ставок ввізного мита матиме наслідком зменшення надходжень ввізного мита до бюджету у сумі близько 85 млн грн на рік. Водночас, за інформацією Української асоціації підприємств легкої промисловості, такий перегляд ставок ввізного мита сприятиме зростанню обсягів ввезення на митну територію України текстильної сировини і матеріалів для переробки щонайменше на 10%.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив законопроект, у якому пропонується встановити пільгові ставки ввізного мита на товари легкої промисловості.