З'явився текст законопроекту Кабміну про пільги для імпорту товарів легкої промисловості

Проведений Держмитслужбою аналіз заходів митно-тарифного регулювання та ставок ввізного мита свідчить про те, що на сьогодні на товари легкої промисловості (пряжа, нитки, тканини) існує різне оподаткування, хоча вони знаходяться в одній товарній групі. До прикладу, нитки шовкові, не розфасовані для роздрібної торгівлі товарної позиції 5004 УКТ ЗЕД, оподатковуються за cтавкою мита 2%, інша нитка – 1%.

Зазначається, що у комбінованій номенклатурі ЄС застосовується підхід щодо встановлення однакового рівня пільгових ставок ввізного мита у межах товарних позицій.

Так, законопроектом №4410 пропонується встановити:

▪️ пільгові ставки ввізного мита у розмірі 0% на сировину, що не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки 50 – 53 групи УКТ ЗЕД);

▪️ пільгові ставки ввізного мита у розмірі від 1 до 8% на готову продукцію – тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати;

▪️ підвищити повні ставки ввізного мита до 10% на товари легкої промисловості за тими товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД, де такі ставки менші 10%.

За інформацією уряду, відповідно до розрахунків, проведених на базі даних митної статистики з урахуванням фактичних обсягів імпорту, у першому півріччі 2020 року, перегляд ставок ввізного мита матиме наслідком зменшення надходжень ввізного мита до бюджету у сумі близько 85 млн грн на рік. Водночас, за інформацією Української асоціації підприємств легкої промисловості, такий перегляд ставок ввізного мита сприятиме зростанню обсягів ввезення на митну територію України текстильної сировини і матеріалів для переробки щонайменше на 10%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив законопроект, у якому пропонується встановити пільгові ставки ввізного мита на товари легкої промисловості.