Уряд погодив законопроект про пільги для імпорту товарів легкої промисловості

“Кабмін погодив законопроект, за яким пропонується встановити пільгові ставки ввізного мита на товари легкої промисловості”, - зазначив Гончаренко.

Так, згідно законопроекту пропонується встановити:

― 0% на сировину, що не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки);

― 1-8% на готову продукцію ― тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати;

Разом з тим, пропонується підвищити ставки ввізного мита до 10% на деякі підкатегорії товарів легкої промисловості.

Додамо, що також Кабмін пропонує запровадити накопичувальну пенсію для людей з важкою професією.