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Уряд погодив законопроект про пільги для імпорту товарів легкої промисловості

Уряд погодив законопроект про пільги для імпорту товарів легкої промисловості

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кабінет міністрів України погодив законопроект, у якому пропонується встановити пільгові ставки ввізного мита на товари легкої промисловості. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

“Кабмін погодив законопроект, за яким пропонується встановити пільгові ставки ввізного мита на товари легкої промисловості”, - зазначив Гончаренко.

Так, згідно законопроекту пропонується встановити:

― 0% на сировину, що не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки);

― 1-8% на готову продукцію ― тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати;

Разом з тим, пропонується підвищити ставки ввізного мита до 10% на деякі підкатегорії товарів легкої промисловості.

Додамо, що також Кабмін пропонує запровадити накопичувальну пенсію для людей з важкою професією.

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