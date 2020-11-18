Уряд погодив законопроект про пільги для імпорту товарів легкої промисловості
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кабінет міністрів України погодив законопроект, у якому пропонується встановити пільгові ставки ввізного мита на товари легкої промисловості. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Кабмін погодив законопроект, за яким пропонується встановити пільгові ставки ввізного мита на товари легкої промисловості”, - зазначив Гончаренко.
Так, згідно законопроекту пропонується встановити:
― 0% на сировину, що не виробляється в Україні (пряжа, волокна, нитки);
― 1-8% на готову продукцію ― тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати;
Разом з тим, пропонується підвищити ставки ввізного мита до 10% на деякі підкатегорії товарів легкої промисловості.
Додамо, що також Кабмін пропонує запровадити накопичувальну пенсію для людей з важкою професією.