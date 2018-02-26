З'явилося відео затримання Рибки Дерипаски в Таїланді

Так, десять чоловік - дев'ять росіян і один громадянин Литви - були взяті під варту на острові Лан 25 лютого і пізніше доставлені в Паттайї.

Затримані знаходяться в слідчому ізоляторі, вони очікують суду, де їм офіційно висунуть звинувачення, а також буде вирішено питання про вихід під заставу.

Джерело відзначило, що всім десятьом поліція готує висунути обвинувачення в незаконній трудовій діяльності, ще у чотирьох з них є проблеми з міграційним законодавством.

"Кирилов і Вашукевіч звинувачуються тільки в нелегальній роботі. Швидше за все, суд по питанню застави відбудеться тільки у вівторок, зазвичай у таких справах сума застави становить близько 3 тис. дол. на одну людину", - повідомило джерело видання.

За незаконну трудову діяльність в Таїланді передбачається позбавлення волі до двох років і/або штраф в розмірі до 100 тис. батів (понад 3 тис. дол.). Як правило, місцева влада обмежуються штрафом і депортацією.

У посольстві РФ в Таїланді підтвердили інформацію про арешт організаторів секс-тренінгу.

Нагадаємо, Настя Рибка стала відома після розслідування опозиціонера Олексія Навального, завдяки її книзі, фото і відео Навальний викрив схему зв'язків між бізнесменом Олегом Дерипаскою і одним із заступників колишнього прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва Сергієм Приходько.

Так, на фотографіях у Насті Рибки “засвітився” Олег Дерипаска. Знімки були зроблені на яхті, де відпочивали мільярдер з дівчатами. Крім Дерипаски, на фото, за словами Рибки — “його бос”, якого мільярдер називає Сергієм Едуардовичем. Судячи з розслідування Навального, на зображенні — Сергій Приходько, один із заступників колишнього прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Навальний також прокоментував затримання секс-інструкторів серед яких і Рибка. Він написав, що Приходько з Дерипаскою натискають на кнопки, щоб парочка швидше опинилася в Росії, після чого вони "зізнаються" в тому, що нічого на яхті не було і самої яхти не було.

Пізніше, Роскомнадзор дав Instagram і YouTube час до вечора 14 лютого, щоб заблокувати фото та відео, зазначені в ухвалі Усть-Лабінського суду через позов бізнесмена Олега Дерипаски до Анастасії Вашукевіч (Насті Рибки) і Олександра Кирилова (Алекса Леслі).

Дерипаска подав позов до Вашукевич і Кирилова 9 лютого. За словами представника бізнесмена, позивачі порушили таємницю приватного життя Дерипаски.