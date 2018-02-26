Появилось видео задержания Рыбки Дерипаски в Таиланде

Так, десять человек - девять россиян и один гражданин Литвы - были взяты под стражу на острове Лан 25 февраля и позже доставлены в Паттайи.

Задержанные находятся в следственном изоляторе, они ожидают суда, где им официально предъявят обвинения, а также будет решен вопрос о выходе под залог.

Источник отметил, что всем десяти полиция готовится предъявить обвинение в незаконной трудовой деятельности, еще в четырех из них есть проблемы с миграционным законодательством.

"Кириллов и Вашукевич обвиняются только в нелегальной работе. Скорее всего, суд по вопросу залога состоится только во вторник, обычно в таких делах сумма залога составляет около 3 тыс. долл. на одного человека", - сообщил источник.

За незаконную трудовую деятельность в Таиланде предусматривается лишение свободы до двух лет и/или штраф в размере до 100 тыс. батов (более 3 тыс. долл.). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией.

В посольстве РФ в Таиланде подтвердили информацию об аресте организаторов секс-тренинга.

Напомним, Настя Рыбка стала известна после расследования оппозиционера Алексея Навального, благодаря ее книге, фото и видео Навальный разоблачил схему связей между бизнесменом Олегом Дерипаской и одним из заместителей бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Сергеем Приходько.

Так, на фотографиях у Насти Рыбки "засветился" Олег Дерипаска. Снимки были сделаны на яхте, где отдыхали миллиардер с девушками. Кроме Дерипаски, на фото, по словам Рыбки - "его босс", которого миллиардер называет Сергеем Эдуардовичем. Судя по расследованию Навального на изображении - Сергей Приходько, один из заместителей бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Навальный также прокомментировал задержание секс-инструкторов среди которых и Рыбка. Он написал, что Приходько с Дерипаской нажимают на кнопки, чтобы парочка быстрее оказалась в России, после чего они "признаются" в том, что ничего на яхте не было и самой яхты не было.

Роскомнадзор дал Instagram и YouTube время до вечера 14 февраля, чтобы заблокировать фото и видео, указанные в постановлении Усть-Лабинского суда через иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли).

Дерипаска подал иск в Вашукевич и Кириллова 9 февраля. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.