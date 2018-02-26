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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64641 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79133 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81876 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107794 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100519 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104609 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111571 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

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9 марта, 17:47 • 122812 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Появилось видео задержания Рыбки Дерипаски в Таиланде

Появилось видео задержания Рыбки Дерипаски в Таиланде

Киев  •  УНН

 • 31583 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Скандальные видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, были среди десяти россиян, ранее задержанных в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах курортной Паттайи, передает УНН.

Так, десять человек - девять россиян и один гражданин Литвы - были взяты под стражу на острове Лан 25 февраля и позже доставлены в Паттайи.

Задержанные находятся в следственном изоляторе, они ожидают суда, где им официально предъявят обвинения, а также будет решен вопрос о выходе под залог.

Источник отметил, что всем десяти полиция готовится предъявить обвинение в незаконной трудовой деятельности, еще в четырех из них есть проблемы с миграционным законодательством.

"Кириллов и Вашукевич обвиняются только в нелегальной работе. Скорее всего, суд по вопросу залога состоится только во вторник, обычно в таких делах сумма залога составляет около 3 тыс. долл. на одного человека", - сообщил источник.

За незаконную трудовую деятельность в Таиланде предусматривается лишение свободы до двух лет и/или штраф в размере до 100 тыс. батов (более 3 тыс. долл.). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией.

В посольстве РФ в Таиланде подтвердили информацию об аресте организаторов секс-тренинга.

Напомним, Настя Рыбка стала известна после расследования оппозиционера Алексея Навального, благодаря ее книге, фото и видео Навальный разоблачил схему связей между бизнесменом Олегом Дерипаской и одним из заместителей бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Сергеем Приходько.

Так, на фотографиях у Насти Рыбки "засветился" Олег Дерипаска. Снимки были сделаны на яхте, где отдыхали миллиардер с девушками. Кроме Дерипаски, на фото, по словам Рыбки - "его босс", которого миллиардер называет Сергеем Эдуардовичем. Судя по расследованию Навального на изображении - Сергей Приходько, один из заместителей бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Навальный также прокомментировал задержание секс-инструкторов среди которых и Рыбка. Он написал, что Приходько с Дерипаской нажимают на кнопки, чтобы парочка быстрее оказалась в России, после чего они "признаются" в том, что ничего на яхте не было и самой яхты не было.

Роскомнадзор дал Instagram и YouTube время до вечера 14 февраля, чтобы заблокировать фото и видео, указанные в постановлении Усть-Лабинского суда через иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли).

Дерипаска подал иск в Вашукевич и Кириллова 9 февраля. По словам представителя бизнесмена, истцы нарушили тайну частной жизни Дерипаски.

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