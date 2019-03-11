З'явилося перше фото ведучих Євробачення-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У мережі з'явилася перша офіційна фотографія ведучих Євробачення-2019, яке пройде в Ізраїлі. На ній зображені Ассі Азар, Бар Рафаелі, Ерез Таль і Люсі Айоуб. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт eurovision.tv.
Додамо, що оскільки продюсери шоу визначають як буде проводиться Гранд-фінал конкурсу, порядок виступу традиційно визначається під час зустрічі голів делегацій. Зокрема, стало відомо, що Ізраїль виступить у Гранд-фіналі під номером 14.
Нагадаємо, що Євробачення-2019 пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не братиме участь у Євробаченні-2019.
Причиною відмови було названо умови надмірної політизації під час національного відбору. Незважаючи на відмову від участі, у цьому році НОТУ буде транслювати Євробачення-2019, але віддати свої голоси за конкурсантів українці не зможуть.
Зазначимо, що букмекери пророкують перемогу на "Євробаченні" виконавцю з Нідерландів.
Нагадаємо, УНН підготував список учасників, які офіційно представили реліз пісень для участі у конкурсі.