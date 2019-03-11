Появилось первое фото ведущих Евровидения-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В сети появилась первая официальная фотография ведущих Евровидения-2019, которое пройдет в Израиле. На ней изображены Ассе Азар, Бар Рафаэли, Эрез Таль и Люси Айоуб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт eurovision.tv.
Добавим, что поскольку продюсеры шоу определяют как будет проводится Гранд-финал конкурса, порядок выступления традиционно определяется во время встречи глав делегаций. В частности, стало известно, что Израиль выступит в Гранд-финале под номером 14.
Напомним, что Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В этом году Украина не будет участвовать в Евровидении-2019.
Причиной отказа было названо условия чрезмерной политизации во время национального отбора. Несмотря на отказ от участия, в этом году НОТУ будет транслировать Евровидение-2019, но отдать свои голоса за конкурсантов украинцы не смогут.
Отметим, что букмекеры пророчат победу на "Евровидении" исполнителю из Нидерландов.
Напомним, УНН подготовил список участников, которые официально представили релиз песен для участия в конкурсе.