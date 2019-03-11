Букмекери пророкують перемогу на "Євробаченні" виконавцю з Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Букмекери визначились із фаворитом пісенного конкурсу "Євробачення-2019". На їх переконання, переможе нідерландський співак Дункан Лоренс, як свідчить таблиця букмекерских вподобань на офіційному сайті конкурсу, передає УНН.
Так, з усіх конкурсантів найвищий букмекерський рейтинг має саме Дункан Лорсенс, який представляє Нідерланди з піснею "Arcade". Шанси на виграш співака складають 20%.
Наступник за ним йде Сергій Лазарєв із Росії, а далі - Джон Лундвік від Швеції. Замикає таблицю рейтингів чорногорський гурт D-Moll.
Фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2019” пройде з 14 по 18 травня у Тель-Авіві.
УНН підготував список учасників, які офіційно представили реліз пісень для участі у конкурсі.
Нагадаємо, цього року Україна не братиме участі у конкурсі "Євробачення-2019". Також Україна не голосуватиме в конкурсі.