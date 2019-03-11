Букмекеры пророчат победу на "Евровидении" исполнителю из Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Букмекеры определились с фаворитом песенного конкурса "Евровидение-2019". По их убеждению, победит нидерландский певец Дункан Лоренс, как показывает таблица букмекерских предпочтений на официальном сайте конкурса, передает УНН.
Так, из всех конкурсантов наиболее высокий букмекерский рейтинг имеет именно Дункан Лорсенс, представляющий Нидерланды с песней "Arcade". Шансы на выигрыш певца составляют 20%.
Следом за ним идет Сергей Лазарев из России, а дальше - Джон Лундвик от Швеции. Замыкает таблицу рейтингов черногорская группа D-Moll.
Финал песенного конкурса "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
УНН подготовил список участников, которые официально представили релиз песен для участия в конкурсе.
Напомним, в этом году Украина не будет участвовать в конкурсе "Евровидение-2019". Также Украина не будет голосовать в конкурсе.