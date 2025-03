Як звучатиме "Євробачення-2019": релізи пісень

Зокрема, офіційний реліз пісень для участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2019" представили учасники з Азербайджану, Австрії, Кіпру, Бельгії, Франції, Естонії, Чехії, Нідерландів, Швейцарії, Іспанії, Росії, Польщі, Північної Македонії, Чорногорії, Італії, Ірландії, Угорщини, Греції.

1. Chingiz – Truth (Азербайджан)

Chingiz народився у Москві і переїхав в Азербайджан, коли йому було шість років. Він незабаром навчився грати на гітарі і почав створювати власні пісні.





2. PAENDA – Limits (Австрія)

Свої перші пісні PAENDA написала у віці 14 років, а також навчилася грати на гітарі та фортепіано. Пізніше вона переїхала до Відня, де і розпочала свій проект PAENDA в 2015 році.





3. Tamta – Replay (Кіпр)

Tamta народилася і виросла у Грузії. До Греції переїхала у віці 21 року і на сьогодні є однією з найуспішніших і найвпливовіших виконавців грецької індустрії поп-музики, а також вважається однією з кращих вокалісток Греції.

4. Eliot – Wake Up (Бельгія)

18-річний Eliot почав свою музичну кар’єру на початку 2018 року, коли під час сліпого прослуховування на конкурсі The Voice Belgique вразив силою, легкістю та чутливістю виконання.

5. Bilal Hassani – Roi (Франція)

Білал Хассані (народився у 1999 році у Парижі) – французький співак і автор пісень, який став відомим завдяки відео та музиці на своєму каналі YouTube.

6. Victor Crone – Storm (Естонія)

Віктор Крон – шведський співак і гітарист. Він почав грати на гітарі і писати пісні у віці 15 років. Коли Віктору виповнилося 18 років, він переїхав до Лос-Анджелеса. У 2015 році брав участь у конкурсі Melodifestivalen.

7. Lake Malawi – Friend Of A Friend (Чехія)

Lake Malawi – інді-поп-гурт, заснований у 2013 році. Назва гурту натхненна піснею Bon Iver. Гурт завжди прагнув бути відомим за межами своєї країни і, як наслідок, вирішив виконувати пісні англійською мовою.

8. Duncan Laurence – Arcade (Нідерланди)

Дункан Лоуренс народився в 1994 році у Нідерландах. Нещодавно він закінчив рок-академію, де розвивався як співак, автор пісень і музичний продюсер.

9. Luca Hänni – She Got Me (Швейцарія)

Музична кар'єра Luca Hänni почалася з 2012 року, коли 17-річний швейцарський підліток виграв конкурс Deutschland sucht den Superstar ("Німеччина шукає суперзірку").

10. Miki – La Venda (Іспанія)

23-річний Мігель "Мікі" Нуньєс – співак та автор пісень з Барселони. У 2018 році він взяв участь у серіалі Operación Triunfo (іспанське реаліті-шоу музикальних талантів), де зайняв 6-е місце.

11. Sergey Lazarev – Scream (Росія)

Сергій Лазарєв почав займатися музикою і виступати в різних ансамблях ще в дитинстві. До сольної кар’єри, яка почалася у 2005 році, від входив до складу гурту Smash!. На Євробаченні виступатиме вже вдруге.

12. Tulia – Fire of Love (Pali się) (Польща)

Гурт Tulia об’єднав чотирьох польських співачок у 2018 році. Їхній спів поєднує в собі "білий голос" (традиційний східноєвропейський стиль співу) народної музики з найсучаснішими стилями музичної індустрії.

13. Tamara Todevska – Proud (Північна Македонія)

Тамара виступає на сцені з шести років і походить з родини музикантів: її мати – оперна співачка в македонській опері, а батько – професор в академії музики у Скоп'є. Крім того, її сестра представляла країну на конкурсі Євробачення 2014 року.

14. D mol – Heaven (Чорногорія)

Гурт складається з шести людей. Колектив був створений зі студентів "D-Moll singing school" напередодні Євробачення-2019.

15. Mahmood – Soldi (Італія)

Алессандро Махмуд народився в Мілані у 1992 році. Як автор пісень, Mahmood писав для Elodie, Мікеле Браві та Марко Менгоні, який представляв Італію на конкурсі "Євробачення-2013".

16. Sarah McTernan – 22 (Ірландія)

Сара Мактернан (народилася 1994 року) – ірландська співачка та авторка пісень. У 2015 році вона зайняла третє місце на конкурсі "Голос Ірландії".

17. Joci Pápai – Az én apám (Угорщина)

Joci Pápai почав складати пісні на гітарі у віці 4-х років. У 2017 році він брав участь у пісенному конкурсі "Євробачення" у Києві, де зайняв восьме місце.

18. Katerine Duska – Better Love (Греція)

Катерина Дуска – греко-канадська співачка та авторка пісень, яка зараз живе в Афінах. Її дебютний альбом "Embodiment" був випущений в 2016 році, а в 2018 році її сингл "Fire Away" був обраний для офіційної телевізійної рекламної кампанії на канадському телебаченні.

Нагадаємо, Україна не братиме участі в "Євробаченні-2019" та не голосуватиме на конкурсі.