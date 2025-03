Как будет звучать "Евровидение-2019": релизы песен

В частности, официальный релиз песен для участия в песенном конкурсе “Евровидение-2019” представили участники из Азербайджана, Австрии, Кипра, Бельгии, Франции, Эстонии, Чехии, Нидерландов, Швейцарии, Испании, России, Польши, Северной Македонии, Черногории, Италии, Ирландии, Венгрии, Греции.

1. Chingiz — Truth (Азербайджан)

Chingiz родился в Москве и переехал в Азербайджан, когда ему было шесть лет. Он вскоре научился играть на гитаре и начал создавать собственные песни.





2. PAENDA — Limits (Австрия)

Свои первые песни PAENDA написала в возрасте 14 лет, а также научилась играть на гитаре и фортепиано. Позже она переехала в Вену, где и начала свой проект PAENDA в 2015 году.





3. Tamta — Replay (Кипр)

Tamta родилась и выросла в Грузии. В Грецию переехала в возрасте 21 года и на сегодня является одной из самых успешных и влиятельных исполнителей греческой индустрии поп-музыки, а также считается одной из лучших вокалисток Греции.

4. Eliot — Wake Up (Бельгия)

18-летний Eliot начал свою музыкальную карьеру в начале 2018 года, когда во время слепого прослушивания на конкурсе The Voice Belgique поразил силой, легкостью и чувствительностью исполнения.

5. Bilal Hassani — Roi (Франция)

Билал Хассани (родился в 1999 году в Париже) — французский певец и автор песен, который стал известным благодаря видео и музыке на своем канале YouTube.

6. Victor Crone — Storm (Эстония)

Виктор Крон — шведский певец и гитарист. Он начал играть на гитаре и писать песни в возрасте 15 лет. Когда Виктору исполнилось 18 лет, он переехал в Лос-Анджелес. В 2015 году участвовал в конкурсе Melodifestivalen.

7. Lake Malawi — Friend Of A Friend (Чехия)

Lake Malawi — инди-поп-группа, основанная в 2013 году. Название группы вдохновлена песней Bon Iver. Группа всегда стремилась быть известной за пределами своей страны и, как следствие, решила исполнять песни на английском языке.

8. Duncan Laurence — Arcade (Нидерланды)

Дункан Лоуренс родился в 1994 году в Нидерландах. Недавно он закончил рок-академию, где развивался как певец, автор песен и музыкальный продюсер.

9. Luca Hänni — She Got Me (Швейцария)

Музыкальная карьера Luca Hänni началась с 2012 года, когда 17-летний швейцарский подросток выиграл конкурс Deutschland sucht den Superstar ( “Германия ищет суперзвезду”).

10. Miki — La Venda (Испания)

23-летний Мигель “Мики” Нуньес — певец и автор песен из Барселоны. В 2018 году он принял участие в сериале Operación Triunfo (испанское реалити-шоу музыкальных талантов), где занял шестое место.

11. Sergey Lazarev — Scream (Россия)

Сергей Лазарев начал заниматься музыкой и выступать в различных ансамблях еще в детстве. К сольной карьере, которая началась в 2005 году, от входил в состав группы Smash! На Евровидении будет выступать уже во второй раз.

12. Tulia — Fire of Love (Pali się) (Польша)

Группа Tulia объединила четырех польских певиц в 2018 году. Их пение сочетает в себе “белый голос” (традиционный восточноевропейский стиль пения) народной музыки с современными стилями музыкальной индустрии.

13. Tamara Todevska — Proud (Северная Македония)

Тамара выступает на сцене с шести лет и происходит из семьи музыкантов: ее мать — оперная певица в македонской опере, а отец — профессор в академии музыки в Скопье. Кроме того, ее сестра представляла страну на конкурсе Евровидение 2014 года.

14. D mol — Heaven (Черногория)

Группа состоит из шести человек. Коллектив был создан из студентов “D-Moll singing school” накануне Евровидения-2019.

15. Mahmood — Soldi (Италия)

Алессандро Махмуд родился в Милане в 1992 году. Как автор песен, Mahmood писал для Elodie, Микеле Бравые и Менгони, который представлял Италию на конкурсе “Евровидение-2013”.

16. Sarah McTernan — 22 (Ирландия)

Сара Мактернан (родилась в 1994 году) — ирландская певица и автор песен. В 2015 году она заняла третье место на конкурсе “Голос Ирландии”.

17. Joci Pápai — Az én apám (Венгрия)

Joci Pápai начал сочинять песни на гитаре в возрасте 4-х лет. В 2017 году он участвовал в песенном конкурсе “Евровидение” в Киеве, где занял восьмое место.

18. Katerine Duska — Better Love (Греция)

Екатерина Дуска — греко-канадская певица и автор песен, которая сейчас живет в Афинах. Ее дебютный альбом “Embodiment” был выпущен в 2016 году, а в 2018 году ее сингл “Fire Away” был выбран для официальной телевизионной рекламной кампании на канадском телевидении.

Напомним, Украина не будет участвовать в “Евровидении-2019” и голосовать на конкурсе.