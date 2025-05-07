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Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений

Киев • УНН

 • 3824 просмотра

АРМА не выполнила решение суда о восстановлении Владислава Романова в должности, подав апелляционные жалобы. Это свидетельствует об игнорировании верховенства права под руководством Елены Думы.

Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений

Агентство по розыску и управлению активами демонстрирует пренебрежение к судебным решениям, когда они не соответствуют интересам его руководства. Показательным примером является дело экс-руководителя Центрального межрегионального теруправления Владислава Романова. Однако агентство не только не выполнило это решение, но и предприняло шаги для его затягивания. Об этом свидетельствует ответ АРМА на запрос, который есть в распоряжении УНН.

Детали

В феврале 2025 года Киевский окружной административный суд признал увольнение Романова незаконным и обязал АРМА восстановить его в должности. Но это решение так и не было выполнено.

В своем ответе агентство подтвердило, что ознакомлено с соответствующим решением суда об отмене приказа АРМА от 6 ноября 2023 года об увольнении Романова; восстановлении его в должности начальника Центрального межрегионального теруправления с 7 ноября 2023 года; взыскании в его пользу компенсации за вынужденный прогул в размере более 778 тысяч гривен.

Однако в апреле 2025 года вместо выполнения решения суда и восстановления Романова в должности, АРМА подало в суд заявление о разъяснении решения, а также апелляционные жалобы, которые фактически заблокировали выполнение судебного постановления.

Поведение АРМА в этом деле - это не просто юридический конфликт. Это симптом системного отношения к закону, в котором главным приоритетом является сохранение личного контроля, а не соблюдение норм права

- заявил Владислав Романов в комментарии УНН.

Эта ситуация является очередным подтверждением, что под прикрытием антикоррупционной риторики АРМА  под руководством Елены Думы фактически саботирует верховенство права.

Напомним

Недавно стало известно, что сотруднице АРМА сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом. Речь идет о данных относительно постановления на обыск в помещении теруправления. По версии следствия, чиновница, узнав о следственных действиях, сообщила руководству. 

Эксперты в комментариях УНН отмечали, что территориальные управления не имеют полномочий работать с таким реестром без согласования центрального аппарата, поэтому доступ подозреваемой сотруднице вероятно предоставили целенаправленно. Кроме того, они подчеркивали, что в АРМА действует централизованная вертикаль управления. А потому, вероятно, указание "мониторинга судебного реестра" действует в пределах центрального аппарата, а заместители председателя АРМА передают ее дальше - на регионы, где уже руководители привлекают "своих людей" для оперативного доступа к информации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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