$41.450.15
46.960.22
ukenru
Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал
Ексклюзив
15:37 • 10975 перегляди

Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал

Ексклюзив
15:25 • 17001 перегляди

Комітетська робота: скільки заробляють і як змінилися зарплати голів та керівників секретаріатів комітетів ВР

Ексклюзив
14:38 • 18959 перегляди

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Ексклюзив
14:35 • 26576 перегляди

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

Ексклюзив
13:29 • 26811 перегляди

Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Ексклюзив
13:20 • 31036 перегляди

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Ексклюзив
10:29 • 76026 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку

7 травня, 10:06 • 85502 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

Ексклюзив
7 травня, 09:50 • 80615 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту

Ексклюзив
7 травня, 09:39 • 73860 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
37%
746 мм
Популярнi новини

Атака рф на Київ зачепила вже п'ять районів: пошкоджено бізнес-центр

7 травня, 06:57 • 46146 перегляди

На Київщині ворожа атака дронів пошкодила новобудови: показали наслідки

7 травня, 07:16 • 60270 перегляди

Комітет ВР змінив рішення щодо угоди з США про копалини: про що йдеться

7 травня, 07:28 • 13035 перегляди

Мати і син загинули внаслідок російської атаки по Києву, жінка не дожила до дня народження

7 травня, 07:42 • 31662 перегляди

В окупованому Сіверськодонецьку провалили кремлівську "показуху" до 9 травня - ЦПД

13:08 • 16535 перегляди
Публікації

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

10:29 • 76018 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

7 травня, 10:06 • 85494 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту
Ексклюзив

7 травня, 09:50 • 80610 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів
Ексклюзив

7 травня, 09:39 • 73852 перегляди

НАБУшники, прокурори та податківці – хто очолить Бюро економічної безпеки?

7 травня, 05:45 • 103960 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

13:49 • 10848 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 57982 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 107981 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 104581 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 115594 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал

Київ • УНН

 • 10853 перегляди

АРМА не виконала рішення суду про поновлення Владислава Романова на посаді, подавши апеляційні скарги. Це свідчить про ігнорування верховенства права під керівництвом Олени Думи.

Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал

Агентство з розшуку і менеджменту активів демонструє зневагу до судових рішень, коли вони не відповідають інтересам його керівництва. Показовим прикладом є справа екскерівника Центрального міжрегіонального теруправління Владислава Романова. Однак агентство не тільки не виконало це рішення, а й вжило кроків для його затягування. Про це свідчить відповідь АРМА на запит, яка є в розпорядженні УНН.

Деталі

У лютому 2025 року Київський окружний адміністративний суд визнав звільнення Романова незаконним і зобов’язав АРМА поновити його на посаді. Але це рішення так і не було виконане.

У своїй відповіді агентство підтвердило, що ознайомлене з відповідним рішенням суду про скасування наказу АРМА від 6 листопада 2023 року про звільнення Романова; поновлення його на посаді начальника Центрального міжрегіонального теруправління з 7 листопада 2023 року; стягнення на його користь компенсації за вимушений прогул у розмірі понад 778 тисяч гривень.

Проте у квітні 2025 року замість виконання рішення суду і поновлення Романова на посаді, АРМА подало до суду заяву про роз’яснення рішення, а також апеляційні скарги, які фактично заблокували виконання судової ухвали.

Поведінка АРМА в цій справі - це не просто юридичний конфлікт. Це симптом системного ставлення до закону, в якому головним пріоритетом є збереження особистого контролю, а не дотримання норм права

- заявив Владислав Романов у коментарі УНН.

Ця ситуація є черговим підтвердженням, що під прикриттям антикорупційної риторики АРМА  під керівництвом Олени Думи фактично саботує верховенство права.

Нагадаємо

Нещодавно стало відомо, що співробітниці АРМА повідомили про підозру у несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом. Мова йде про дані щодо ухвали на обшук у приміщенні теруправління. За версією слідства, посадовиця, дізнавшись про слідчі дії, повідомила керівництво. 

Експерти у коментарях УНН зазначали, що територіальні управління не мають повноважень працювати з таким реєстром без погодження центрального апарату, тож доступ підозрюваній співробітниці ймовірно надали цілеспрямовано. Окрім того, вони наголошували, що в АРМА діє централізована вертикаль управління. А тому, ймовірно, вказівка "моніторингу судового реєстру" діє у межах центрального апарату, а заступники голови АРМА передають її далі - на регіони, де вже керівники залучають "своїх людей" для оперативного доступу до інформації.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Київ
Brent
$61.45
Bitcoin
$96,930.30
S&P 500
$5,615.55
Tesla
$273.12
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,393.19
Ethereum
$1,817.33