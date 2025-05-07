Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал

Агентство з розшуку і менеджменту активів демонструє зневагу до судових рішень, коли вони не відповідають інтересам його керівництва. Показовим прикладом є справа екскерівника Центрального міжрегіонального теруправління Владислава Романова. Однак агентство не тільки не виконало це рішення, а й вжило кроків для його затягування. Про це свідчить відповідь АРМА на запит, яка є в розпорядженні УНН.

Деталі

У лютому 2025 року Київський окружний адміністративний суд визнав звільнення Романова незаконним і зобов’язав АРМА поновити його на посаді. Але це рішення так і не було виконане.

У своїй відповіді агентство підтвердило, що ознайомлене з відповідним рішенням суду про скасування наказу АРМА від 6 листопада 2023 року про звільнення Романова; поновлення його на посаді начальника Центрального міжрегіонального теруправління з 7 листопада 2023 року; стягнення на його користь компенсації за вимушений прогул у розмірі понад 778 тисяч гривень.

Проте у квітні 2025 року замість виконання рішення суду і поновлення Романова на посаді, АРМА подало до суду заяву про роз’яснення рішення, а також апеляційні скарги, які фактично заблокували виконання судової ухвали.

Поведінка АРМА в цій справі - це не просто юридичний конфлікт. Це симптом системного ставлення до закону, в якому головним пріоритетом є збереження особистого контролю, а не дотримання норм права - заявив Владислав Романов у коментарі УНН.

Ця ситуація є черговим підтвердженням, що під прикриттям антикорупційної риторики АРМА під керівництвом Олени Думи фактично саботує верховенство права.

Нагадаємо

Нещодавно стало відомо, що співробітниці АРМА повідомили про підозру у несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом. Мова йде про дані щодо ухвали на обшук у приміщенні теруправління. За версією слідства, посадовиця, дізнавшись про слідчі дії, повідомила керівництво.

Експерти у коментарях УНН зазначали, що територіальні управління не мають повноважень працювати з таким реєстром без погодження центрального апарату, тож доступ підозрюваній співробітниці ймовірно надали цілеспрямовано. Окрім того, вони наголошували, що в АРМА діє централізована вертикаль управління. А тому, ймовірно, вказівка "моніторингу судового реєстру" діє у межах центрального апарату, а заступники голови АРМА передають її далі - на регіони, де вже керівники залучають "своїх людей" для оперативного доступу до інформації.