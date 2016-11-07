З'явилися нові подробиці вбивства у Маріуполі

​Повідомлення про те, що по проспекту Перемоги, що в Лівобережному районі міста, знаходиться труп невідомого, надійшло до поліції близько 4:00. Негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Встановлено, що місцевий мешканець 1979 року народження помер на місці від ножових поранень. Його 37-річного товариша було виявлено недалеко також зі слідами ударів ножем. Правоохоронці з’ясували, що третій учасник конфлікту втік. Його місцезнаходження було встановлено. Чоловік розповів, що разом з друзями повертався з розважального закладу, коли назустріч їм вийшла компанія невідомих. Невинна розмова швидко переросла у взаємні образи. Щоб «дійти згоди», один з перехожих дістав ножа та поставив крапку у суперечці.

«Сьогодні в 20 кілометрах від Маріуполя йде війна. Терористи розстрілюють мирні селища, вбивають людей, а у нас в місті о 03:50 ночі громадяни розважаються у нічних клубах. Як результат - чоловіка 1979 року народження вбито, другий - у важкому стані в лікарні. Заробляючи сотні тисяч прибутку у вихідні власники забувають про те, що йде війна, поліція працює з надривом. Крім своїх прямих функцій правоохоронці забезпечують тут, в зоні АТО, цілодобову охорону стратегічно важливих об'єктів, що підтримують життєдіяльність міст і населених пунктів Донеччини. Необхідно дотримуватися правил, обов’язкових для порятунку життя», - зазначив начальник ГУНП Донецької області В’ячеслав Аброськін.

​Правоохоронці ретельно обстежили місце злочину, опитані можливі свідки, очевидці, мешканці прилеглих будинків. На затримання небезпечних злочинців орієнтовано наряди, задіяні на забезпечення публічної безпеки, екіпажі патрульних. Співробітники кримінальної поліції розгорнули комплекс першочергових розшукових заходів.

Як повідомляв УНН, на Донеччині чоловік отримав смертельне ножове поранення.