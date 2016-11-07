Появились новые подробности убийства в Мариуполе

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15 марта, 19:03 • 113800 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162568 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135537 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128216 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111664 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104864 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101012 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Ночью на Левобережье Мариуполя Мариуполя между двумя компаниями прохожих произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал нож. В результате инцидента один человек скончался на месте, другой - в тяжелом состоянии в больнице. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.

Сообщение о том, что по проспекту Победы, что в Левобережном районе города, находится труп неизвестного поступило в полицию около 4:00. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что местный житель 1979 года рождения скончался на месте от ножевых ранений. Его 37-летний товарищ был обнаружен недалеко со следами ударов ножом. Правоохранители выяснили, что третий участник конфликта скрылся. Его местонахождение было установлено. Мужчина рассказал, что вместе с друзьями возвращался из развлекательного заведения, когда навстречу им вышла компания неизвестных. Невинный разговор быстро перерос во взаимные оскорбления. Чтобы "договориться", один из прохожих достал нож и поставил точку в споре.

"Сегодня в 20 километрах от Мариуполя идет война. Террористы расстреливают мирные селения, убивают людей, а у нас в городе в 03:50 ночи граждане развлекаются в ночных клубах. Как результат - мужчины 1979 года рождения был убит, второй - в тяжелом состоянии в больнице. Зарабатывая сотни тысяч прибыли в выходные владельцы забывают о том, что идет война, полиция работает с надрывом. Кроме своих прямых функций правоохранители обеспечивают здесь, в зоне АТО, круглосуточную охрану стратегически важных объектов, поддерживающих жизнедеятельность городов и населенных пунктов Области. Необходимо придерживаться правил, обязательных для спасения жизни", - отметил начальник ГУНП Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Правоохранители тщательно обследовали место преступления, опрошены возможные свидетели, очевидцы, жители близлежащих домов. На задержание опасных преступников ориентированы наряды, задействованные на обеспечение публичной безопасности, экипажи патрульных. Сотрудники криминальной полиции развернули комплекс первоочередных розыскных мероприятий.

Как сообщал УНН, в Донецкой области мужчина получил смертельное ножевое ранение.

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