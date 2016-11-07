Появились новые подробности убийства в Мариуполе

Сообщение о том, что по проспекту Победы, что в Левобережном районе города, находится труп неизвестного поступило в полицию около 4:00. Немедленно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что местный житель 1979 года рождения скончался на месте от ножевых ранений. Его 37-летний товарищ был обнаружен недалеко со следами ударов ножом. Правоохранители выяснили, что третий участник конфликта скрылся. Его местонахождение было установлено. Мужчина рассказал, что вместе с друзьями возвращался из развлекательного заведения, когда навстречу им вышла компания неизвестных. Невинный разговор быстро перерос во взаимные оскорбления. Чтобы "договориться", один из прохожих достал нож и поставил точку в споре.

"Сегодня в 20 километрах от Мариуполя идет война. Террористы расстреливают мирные селения, убивают людей, а у нас в городе в 03:50 ночи граждане развлекаются в ночных клубах. Как результат - мужчины 1979 года рождения был убит, второй - в тяжелом состоянии в больнице. Зарабатывая сотни тысяч прибыли в выходные владельцы забывают о том, что идет война, полиция работает с надрывом. Кроме своих прямых функций правоохранители обеспечивают здесь, в зоне АТО, круглосуточную охрану стратегически важных объектов, поддерживающих жизнедеятельность городов и населенных пунктов Области. Необходимо придерживаться правил, обязательных для спасения жизни", - отметил начальник ГУНП Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Правоохранители тщательно обследовали место преступления, опрошены возможные свидетели, очевидцы, жители близлежащих домов. На задержание опасных преступников ориентированы наряды, задействованные на обеспечение публичной безопасности, экипажи патрульных. Сотрудники криминальной полиции развернули комплекс первоочередных розыскных мероприятий.

Как сообщал УНН, в Донецкой области мужчина получил смертельное ножевое ранение.