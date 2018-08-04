Зворотний бік: в мережі показали, як роблять ідеальні фотографії

Але чи замислювалися ви колись, як дівчата домагаються таких прекрасних фото в самих незвичайних місцях в будь-який час доби? Відповідь проста - персональний хлопець-фотограф.

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Інтернет-видавництво Bored Panda зібрало найсмішніший бекстейдж фотографій, який надалі набрав сотні лайків.

Як повідомляв УНН, мати двох доньок, яка веде свій блог у Instagram, вигадує дивовижні композиції з дітьми, які викладає у соцмережі під хештегом “#scenefromtheceiling”.