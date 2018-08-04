Зворотний бік: в мережі показали, як роблять ідеальні фотографії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У наш час фотографії в соціальних мережах вже стали не тільки хобі, а й цілим мистецтвом. У гонитві за вдалим кадром люди здатні на найбожевільніші вчинки.
Але чи замислювалися ви колись, як дівчата домагаються таких прекрасних фото в самих незвичайних місцях в будь-який час доби? Відповідь проста - персональний хлопець-фотограф.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Померанський шпіц, від якого відмовилися заводчики, став зіркою інтернету
Інтернет-видавництво Bored Panda зібрало найсмішніший бекстейдж фотографій, який надалі набрав сотні лайків.
Як повідомляв УНН, мати двох доньок, яка веде свій блог у Instagram, вигадує дивовижні композиції з дітьми, які викладає у соцмережі під хештегом “#scenefromtheceiling”.