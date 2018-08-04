Оборотная сторона: в сети показали, как делают идеальные фотографии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В наше время фотографии в социальных сетях уже стали не только хобби, но и целым искусством. В погоне за удачным кадром люди способны на безумные поступки.
Но задумывались ли вы когда-либо, как девушки добиваются таких прекрасных фото в самых необычных местах в любое время суток? Ответ прост - персональный парень-фотограф.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Померанский шпиц, от которого отказались заводчики, стал звездой интернета
Интернет-издательство Bored Panda собрало самый смешной бэкстейдж фотографий, который в дальнейшем набрал сотни лайков.
Как сообщал УНН, мать двоих дочерей, которая ведет свой блог в Instagram, придумывает удивительные композиции с детьми, которые выкладывает в соцсети под хэштегом "#scenefromtheceiling".