Звільнений Кіпером ексочільник екстренки сяде на лаву підсудних
Київ • УНН
Колишньому керівнику одеського медичного закладу, який привласнив понад 900 000 гривень, переплативши за медикаменти, загрожує кримінальна відповідальність.
Екскерівнику комунального медзакладу Одеської облради, який розтратив понад 900 тис. грн на закупівлі медматеріалів, загрожує кримінальна відповідальність за ч. 4 ст. 191 КК України. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає УНН.
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Слідством встановлено, що обвинувачений у березні 2022 року, без проведення тендеру, уклав 2 угоди з постачальником про закупівлю медичних матеріалів, призначених для контролю та запобігання кровотечі під час надання невідкладної медичної допомоги за ціною більш ніж вдвічі вище ринкової.
Переплата на закупівлі склала понад 900 тис. гривень. З метою відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди пред’явлений позов. Досудове розслідування здійснювало СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – УСБУ в Одеській області.
За даними УНН, йдеться про Олександра Михайленка, який керував "екстренкою" у 2022-23 роках. Він уклав договори про купівлю гемостатичних бинтів і компресійних гемостатичних губок без проведення тендера.
У вересні 2023 року голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер звільнив Михайленко з онкодиспансеру. 19 січня 2024 року Михайленку повідомили про підозру.
Додамо, що Кіпер очолив Одеську облдержадміністрацію всередині 2023 року. Сферу охорони здоровʼя і наведення там ладу він назвав пріоритетом. Раніше він змінив керівництво щонайменше пʼяти обласних медичних центрів, зокрема і Центру екстреної допомоги.