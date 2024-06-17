Освобожденный Кипером экс-глава эксочленки сядет на скамью подсудимых

Экс-руководителю коммунального медучреждения Одесского облсовета, который растратил более 900 тыс. грн на закупке медматериалов, грозит уголовная ответственность по ч. 4 ст. 191 УК Украины. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Следствием установлено, что обвиняемый в марте 2022 года, без проведения тендера, заключил 2 соглашения с поставщиком о закупке медицинских материалов, предназначенных для контроля и предотвращения кровотечения при оказании неотложной медицинской помощи по цене более чем вдвое выше рыночной.

Переплата на закупки составила более 900 тыс. гривен. С целью возмещения причиненного уголовным правонарушением ущерба предъявлен иск. Досудебное расследование осуществляло СУ ГУНП в Одесской области, оперативное сопровождение - УСБУ в Одесской области.

По данным УНН, речь идет о Александре Михайленко, который руководил "экстренкой" в 2022-23 годах. Он заключил договоры о покупке гемостатических бинтов и компрессионных гемостатических губок без проведения тендера.

В сентябре 2023 года глава областной военной администрации Олег Кипер уволил Михайленко из онкодиспансера. 19 января 2024 года Михайленко сообщили о подозрении.

Добавим, что Кипер возглавил Одесскую облгосадминистрацию в середине 2023 года. Сферу здравоохранения и наведение там порядка он назвал приоритетом. Ранее он сменил руководство как минимум пяти областных медицинских центров, в том числе и Центра экстренной помощи.