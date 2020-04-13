Звільнення утримуваних у форматі “всіх на всіх” планується на цьому тижні - Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Новий етап звільнення утримуваних осіб за принципом “всіх на всіх” планується на цьому тижні. Також всі, хто повернеться, пройдуть обов’язкову обсервацію. Про це в неділю, 12 квітня, інтерв’ю одному з українських телеканалів повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає кореспондент УНН.
"Є домовленості про взаємне звільнення, це буде ще один етап звільнення всіх на всіх... Держава та Президент збираються повернути всіх громадян України, які знаходяться на окупованих територіях та в Росії. Ті люди, які будуть повернуті, звільненні на наступному тижні, я думаю. Вони теж будуть проходити обсервацію за порядком затвердженим Міністерством охорони здоров’я та головним санітарним лікарем“, - розповіла Денісова.
За її словами, є інформація, що деякі українці, які перебувають в російських в’язницях, зокрема в “Лефортово”, мають ознаки COVID-19. Однак наразі ця інформація перевіряється. Зокрема направлені відповідні звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.
"Як тільки в мене з’явиться точна інформація, я повідомлю додатково", - додала Денісова.
Нагадаємо, 8 квітня у Зеленського заявили про домовленості щодо обміну не пізніше Великодня.