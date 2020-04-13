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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55094 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 64594 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Освобождение удерживаемых в формате "всех на всех" планируется на этой неделе - Денисова

Освобождение удерживаемых в формате "всех на всех" планируется на этой неделе - Денисова

Киев  •  УНН

 • 10531 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Новый этап освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" планируется на этой неделе. Также все, кто вернется, пройдут обязательную обсервацию. Об этом в воскресенье, 12 апреля, интервью одному из украинских телеканалов сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент УНН.

"Есть договоренности о взаимном освобождении, это будет еще один этап освобождения всех на всех ... Государство и Президент собираются вернуть всех граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях и в России. Те люди, которые будут возвращены, будут освобождены на следующей неделе, я думаю. Они тоже будут проходить обсервацию в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом", - рассказала Денисова.

По ее словам, есть информация, что некоторые украинцы, которые находятся в российских тюрьмах, в частности в "Лефортово", имеют признаки COVID-19. Однако пока эта информация проверяется. В частности направлены соответствующие обращения к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Как только у меня появится точная информация, я сообщу дополнительно", - добавила Денисова.

Напомним, 8 апреля у Зеленского заявили о договоренности по обмену не позднее Пасхи.

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