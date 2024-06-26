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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ГУР атакувало російських провайдерів в окупованому Криму - джерело

Київ • УНН

 • 23680 перегляди

Українська розвідка здійснила масовану кібератаку на основних інтернет-провайдерів в окупованому росією Криму, що спричинило потенційні перебої в роботі мережі для мешканців.

ГУР атакувало російських провайдерів в окупованому Криму - джерело

У тимчасово окупованому Криму низка найбільших інтернет-провайдерів зазнали масованої кібератаки. Як повідомили джерела УНН, причиною цього стала операція української розвідки. 

Деталі

Місцева окупаційна адміністрація попередила мешканців півострова, що найближчим часом можливі перебої з доступом до мережі.  Як зазначає співрозмовник в ГУР, атаку здійснюють українські кіберфахівці воєнної розвідки.

Під удар потрапили відразу низка великих надавачів послуг у Криму. Як повідомила т.зв. "замміністра внутрішньої політики, інформації та зв’язку" окупаційної адміністрації Юлія Кирик, "профілі DDos-атак постійно змінюються, фахівці провайдерів вживають заходів для протидії атакам".

Нагадаємо

Ураження російських серверів, онлайн-сервісів та мережевої інфраструктури останнім часом відбуваються системно. До прикладу, на початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ ті інші об’єкти.

А 12 червня, у так званий "день росії" атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.

Здається, російським кібернетикам пора згадати про імпортозамєщєніє, увімкнути свій "Чебурнет" замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-рускій фаєрвол, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак

- зазначає співрозмовник в українській спецслужбі.

Українські хакери атакували основного провайдера російських банків - Мінцифри 13.06.24, 18:44 • 23573 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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