Українські хакери атакували основного провайдера російських банків - Мінцифри
Київ • УНН
Українська ІТ-армія вивела з ладу Mastertel, основного постачальника послуг зв'язку для російських банків, що призвело до зупинки деяких банківських операцій і перешкоджає росіянам користуватися обмінними пунктами.
Українські хакери атакували основного постачальника комунікацій російських банків - компанію Мастертел. Фактично росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій. Про це пише УНН з посиланням на Мінцифри.
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У відомстві зауважили, що не вже кілька днів спостерігаються збої в роботі Мастертел — основного постачальника комунікацій російських банків.
Зокрема, Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори тероризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють.
IT Армія зупинила роботу основного провайдера російських банків. Завдяки операції кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій
Нагадаємо
Військова розвідка України здійснила кібератаки на російські урядові сайти, включаючи сервери Державної Думи та Ради Федерації, а також на російські аеропорти, що призвело до затримок авіарейсів.