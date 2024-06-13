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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские хакеры атаковали основного провайдера российских банков - Минцифры

Украинские хакеры атаковали основного провайдера российских банков - Минцифры

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 15:44  •  10452 просмотра

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Украинская ИТ-армия вывела из строя Mastertel, основного поставщика услуг связи для российских банков, что привело к остановке некоторых банковских операций и препятствует россиянам пользоваться обменными пунктами.

Украинские хакеры атаковали основного поставщика коммуникаций российских банков - компанию Мастертел. Фактически россияне не могут воспользоваться обменниками и частью банковских операций. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минцифры.

Детали 

В ведомстве отметили, что не уже несколько дней наблюдаются сбои в работе Мастертел - основного поставщика коммуникаций российских банков.

В частности, Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк и другие спонсоры терроризма не могут предоставлять часть услуг из-за того, что их сервисы не работают.

 IT Армия остановила работу основного провайдера российских банков. Благодаря операции кибервойск россияне не могут воспользоваться обменниками и частью банковских операций

- заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины. 

Напомним

Военная разведка Украины осуществила кибератаки на российские правительственные сайты, включая серверы Государственной Думы и Совета Федерации, а также на российские аэропорты, что привело к задержкам авиарейсов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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