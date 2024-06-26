Во временно оккупированном Крыму ряд крупнейших интернет-провайдеров подверглись массированной кибератаке. Как сообщили источники УНН, причиной этого стала операция украинской разведки.

Детали

Местная оккупационная администрация предупредила жителей полуострова, что в ближайшее время возможны перебои с доступом к сети. Как отмечает собеседник в ГУР, атаку осуществляют украинские киберспециалисты военной разведки.

Под удар попали сразу ряд крупных поставщиков услуг в Крыму. Как сообщила т.н. "замминистра внутренней политики, информации и связи" оккупационной администрации Юлия Кирик, "профили DDos-атак постоянно меняются, специалисты провайдеров принимают меры для противодействия атакам".

Напомним

Поражение российских серверов, онлайн-сервисов и сетевой инфраструктуры в последнее время происходят системно. К примеру, в начале июня киберспециалисты ГУР осуществили массированную атаку на сайты Министерства юстиции, Министерства обороны, Министерства информационных технологий и связи, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства промышленности и энергетики РФ и другие объекты.

А 12 июня, в так называемый "день России" атаковали онлайн-платформы российских аэропортов, что привело к задержке авиарейсов.

Кажется, российским кибернетикам пора вспомнить об импортозамещении, включить свой "Чебурнет" вместо Всемирной сети и установить исконно-русский фаервол, отгородившись от всего свободного мира. Только так у них есть шанс обезопасить себя от наших атак - отмечает собеседник в украинской спецслужбе.

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