“Зупиніть війну”: Олена Зеленська звернулась із закликом до США та світу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Перша леді Олена Зеленська в етері ABC News звернулася до світу, щоб нагадати - “кожен день нашої боротьби збільшує ціну, яку Україна платить за збереження європейських цінностей”, інформує УНН.
Деталі
Олена Зеленська не могла розмовляти телефоном чи вийти в етер особисто через високі ризики небезпеки, тому надсилала телеканалу текстові повідомлення. Ось кілька тез з її заяви:
“Сьогодні наша країна та наші мирні жителі платять дуже високу ціну за мовчання та вагання щодо цього питання. Вчора в пологовому будинку Маріуполя були невинні жінки та діти. Через російську війну ми втратили понад 71 дитину – – це геноцид українського народу.”
“Більш того, мільйони людей страждають у Маріуполі, Харкові, Ірпіні, Сумах та інших містах. У них немає води, їжі та ліків. Російські солдати блокують гуманітарну допомогу. Нам потрібно це зупинити. Кажучи “ми”, я маю на увазі весь світ.”
У своєму зверненні Зеленська закликала громадян США та світу впливати на своїх лідерів, щоб ті “не дозволяли нашим дітям умирати”.
“У цій боротьбі як нація ми стаємо сильнішими і жорсткішими. Я бажаю, щоб санкції проти Росії з боку США та ЄС стали однаковими: сильнішими і жорсткішими. Ми просимо НАТО закрити наше небо від імені всього народу України або принаймні надати нам літаки, щоб ми могли самі захищати наше небо.”
Перша леді також звернулась і до українських жінок.
“Ви даруєте життя в бомбосховищах, заспокоюєте дітей колисковими піснями, поки російська авіація продовжує руйнувати наші мирні українські міста. Я захоплююся вашою силою. Силою, яка стає міцнішою за молот”, - резюмувала Олена Зеленська.