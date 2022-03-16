"Остановите войну": Елена Зеленская обратилась с призывом к США и миру

Детали

Елена Зеленская не могла разговаривать по телефону или выйти в эфир лично из-за высоких рисков опасности, поэтому присылала телеканалу текстовые сообщения. Вот несколько тезисов из ее заявления:

"Сегодня наша страна и наши мирные жители платят очень высокую цену за молчание и колебания по этому вопросу. Вчера в роддоме Мариуполя были невинные женщины и дети. Из - за российской войны мы потеряли более 71 ребенка - это геноцид украинского народа.”

“Более того, миллионы людей страдают в Мариуполе, Харькове, Ирпене, Сумах и других городах. У них нет воды, еды и лекарств. Российские солдаты блокируют гуманитарную помощь. Нам нужно это остановить. Говоря "мы", я имею в виду весь мир.”

В своем обращении Зеленская призвала граждан США и мира влиять на своих лидеров, чтобы те не позволяли нашим детям умирать”.

“В этой борьбе как нация мы становимся сильнее и жестче. Я желаю, чтобы санкции против России со стороны США и ЕС стали одинаковыми: сильнее и жестче. Мы просим НАТО закрыть наше небо от имени всего народа Украины или по крайней мере предоставить нам самолеты, чтобы мы могли сами защищать наше небо."

Первая леди также обратилась и к украинским женщинам.

“Вы дарите жизнь в бомбоубежищах, успокаиваете детей колыбельными песнями, пока российская авиация продолжает разрушать наши мирные украинские города. Я восхищаюсь вашей силой. Силой, которая становится крепче молота", - резюмировала Елена Зеленская.