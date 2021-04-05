Зсуви ґрунту і повені в Індонезії забрали життя 55 людей, понад 40 зникли безвісти

Деталі

Повідомляється, що в селі Ламенелі на острові Адонара в провінції Східна Нуса-Тенггара рятувальники виявили 38 тіл, щонайменше п'ятеро осіб травмовано, повідомило місцеве агентство з надзвичайних ситуацій.

За даними Національного агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих, у результаті повені загинули щонайменше 17 осіб в інших місцях і щонайменше 42 людини пропали безвісти.

За словами представника агентства Радітья Джаті, зусиллям з надання допомоги перешкоджали відключення електрики, заблоковані дороги, вкриті густою багнюкою і сміттям, а також віддаленість району на острові, оточеному неспокійним морем з високими хвилями.

Станом на кінець неділі, сотні людей все ще брали участь у рятувальних операціях, повідомив Джаті на пресконференції. За його словами, щонайменше шість сіл постраждали від раптових повеней і зсувів ґрунту.

За словами Джаті, влада все ще збирає інформацію про масштаби збитків і жертви в постраждалих районах.

Повідомлялося також про сильні повені в місті Біма в сусідній провінції Західна Нуса-Тенггара, у результаті чого близько 10 тисяч осіб були змушені евакуюватися.

Доповнення

Як повідомляли раніше представники рятувальних служб Індонезії, удар стихії припав на ніч на неділю. У результаті під завалами опинилися десятки будинків, ще кілька будівель були змиті. У неділю було відомо про щонайменше 20 жертв стихії.

Сезонні дощі часто викликають повені і зсуви ґрунту в Індонезії, архіпелазі з 17 тисяч островів, де мільйони людей живуть в гірських районах або поблизу родючих заплав.