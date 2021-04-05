Оползни и наводнения в Индонезии забрали жизни 55 людей, более 40 пропали без вести

Детали

Сообщается, что в деревне Ламенеле на острове Адонара в провинции Восточная Нуса-Тенггара спасатели обнаружили 38 тел, по меньшей мере пять человек травмированы, сообщило местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

По данным Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий, в результате наводнения погибли по меньшей мере 17 человек в других местах и по меньшей мере 42 человека пропали без вести.

По словам представителя агентства Радитья Джати, усилиям по оказанию помощи препятствовали отключение электричества, заблокированные дороги, покрытые густой грязью и мусором, а также удаленность района на острове, окруженном неспокойным морем с высокими волнами.

По состоянию на конец воскресенья, сотни людей все еще участвовали в спасательных операциях, сообщил Джати на пресс-конференции. По его словам, по крайней мере шесть деревень пострадали от внезапных наводнений и оползня.

По словам Джати, власти все еще собирают информацию о масштабе ущерба и жертвах в пострадавших районах.

Сообщалось также о сильном наводнении в городе Бима в соседней провинции Западная Нуса-Тенггара, в результате чего около 10 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

Дополнение

Как сообщали ранее представители спасательных служб Индонезии, удар стихии пришелся на ночь на воскресенье. В результате под завалами оказались десятки домов, еще несколько зданий были смыты. В воскресенье было известно о по меньшей мере 20 жертвах стихии.

Сезонные дожди часто вызывают наводнения и оползни в Индонезии, архипелаге из 17 тысяч островов, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи плодородных пойм.