Оползни и наводнения в Индонезии забрали жизни 55 людей, более 40 пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В результате многочисленных наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на востоке Индонезии, по меньшей мере 55 человек погибли, более 40 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило в понедельник агентство по оказанию помощи при стихийных бедствиях страны, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Сообщается, что в деревне Ламенеле на острове Адонара в провинции Восточная Нуса-Тенггара спасатели обнаружили 38 тел, по меньшей мере пять человек травмированы, сообщило местное агентство по чрезвычайным ситуациям.
По данным Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий, в результате наводнения погибли по меньшей мере 17 человек в других местах и по меньшей мере 42 человека пропали без вести.
По словам представителя агентства Радитья Джати, усилиям по оказанию помощи препятствовали отключение электричества, заблокированные дороги, покрытые густой грязью и мусором, а также удаленность района на острове, окруженном неспокойным морем с высокими волнами.
По состоянию на конец воскресенья, сотни людей все еще участвовали в спасательных операциях, сообщил Джати на пресс-конференции. По его словам, по крайней мере шесть деревень пострадали от внезапных наводнений и оползня.
По словам Джати, власти все еще собирают информацию о масштабе ущерба и жертвах в пострадавших районах.
Сообщалось также о сильном наводнении в городе Бима в соседней провинции Западная Нуса-Тенггара, в результате чего около 10 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.
Дополнение
Как сообщали ранее представители спасательных служб Индонезии, удар стихии пришелся на ночь на воскресенье. В результате под завалами оказались десятки домов, еще несколько зданий были смыты. В воскресенье было известно о по меньшей мере 20 жертвах стихии.
Сезонные дожди часто вызывают наводнения и оползни в Индонезии, архипелаге из 17 тысяч островов, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи плодородных пойм.