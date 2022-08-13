ЗСУ знищили нову порцію рашистів та військової техніки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило про знищення майже 50 рашистів та 15 одиниць ворожої техніки окупантів. Про це інформує УНН.
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Українська авіація завдала 5 ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки окупантів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.
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"Підтверджені втрати ворога складають 46 рашистів, 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога – уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Як додали в командуванні, серед 11 кораблів та катерів ворожого флоту, які курсують вздовж узбережжя Крима до Новоросійська, на бойовому чергуванні залишаються 2 носії крилатих ракет типу "Калібр" та 1 великий десантний корабель.
Нагадаємо
ЗСУ завдали "акуратного" та "дієвого" удару по мосту біля Каховської ГЕС на Херсонщині. Тепер він непридатний для використання.