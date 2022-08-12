Рух російської техніки по греблі Каховської ГЕС неможливий - Хлань
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Пересування російської техніки та озброєння по греблі Каховської ГЕС вже неможливе. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телемарафону, передає УНН.
Цитата
«Остаточно пересування техніки та озброєння по греблі Каховської ГЕС вже неможливе. Напередодні було відпрацьовано саме автомобільний шлях, але там є ще один шлях саме через греблю. Сьогодні Збройні сили абсолютно ювелірно знищили і цей шлях», - розповів Хлань.
Деталі
Він зазначив, що на сьогодні в росіян немає жодного шляху постачання боєкомплектів.
«БТГ, які вони встигли перекинути на правобережжя до лінії фронту, сьогодні відрізані не лише від постачання озброєння і важкої техніки, а й від продовольства», - сказав Хлань.
Доповнення
Сьогодні біля Каховської ГЕС чули вибухи, повідомляють у місцевих пабліках. Про величезний клуб диму на Каховському мосту при цьому написав народний депутат Олексій Гончаренко.
ЗСУ завдали "акуратного" та "дієвого" удару по мосту біля Каховської ГЕС на Херсонщині. Тепер він непридатний для використання.
Додамо
Після ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах російські військові в паніці почали вивозити свої сім'ї із Херсона.