Біля Каховської ГЕС чули вибухи: повідомляють про величезний клуб диму на мосту

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У так званій "адміністрації" окупованої Херсонщини стверджують, що українські війська знову завдали удару по Новій Каховці, використавши HIMARS. "Міст Каховської ГЕС після обстрілів з боку ЗСУ не отримав пошкоджень", - цитують росЗМІ кирила стремоусова з окупаційної "адміністрації".

Тим часом депутат Олексій Гончаренко говорить, що на Каховському мосту стоїть великий клуб диму. "На Каховському мосту стоїть величезний клуб диму. Скоріш за все більше орки там їздити не зможуть. Таким чином, прямо зараз, виведені зі строю всі 4 мости якими окупанти перекидували свої війська на правий берег Дніпра. Ловушка захлопнулась", - зазначив він у Telegram.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.