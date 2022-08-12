У Каховской ГЭС слышали взрывы: сообщают об огромном клубе дыма на мосту

Детали

В так называемой "администрации" оккупированной Херсонской области утверждают, что украинские войска снова нанесли удар по Новой Каховке, использовав HIMARS. "Мост Каховской ГЭС после обстрелов со стороны ВСУ не получил повреждений", - цитируют росСМИ кирилла стремоусова из оккупационной "администрации".

Тем временем депутат Алексей Гончаренко говорит, что на Каховском мосту стоит большой клуб дыма. "На Каховском мосту стоит огромный клуб дыма. Скорее всего, больше орки там ездить не смогут. Таким образом, прямо сейчас, выведены из строя все 4 моста, которыми оккупанты перебрасывали свои войска на правый берег Днепра. Ловушка захлопнулась", - отметил он в Telegram.

Официального подтверждения этой информации нет.